El mercado de alquileres en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly atraviesa una etapa de cambios. La dinámica de hace apenas unos meses, cuando una propiedad podía alquilarse en cuestión de días, ya no es la misma. Ahora, los plazos se estiran y la competencia entre inmuebles es mayor, con inquilinos que priorizan el precio por sobre cualquier otra característica.

Yanina Bassino, una de las dueñas de la inmobiliaria Bassino-Baldebenito, explicó en diálogo con ADNSUR que “lo que antes se alquilaba capaz que en una semana, ahora pasa un mes o un mes y medio y todavía no se concreta. La realidad es esa, que han bajado, y sí, la zona sur y centro es la que más busca la gente, entonces esa por ahí vale un poco más. Pero sí, está costando alquilar”.

Era petrolero, lo despidieron y no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

CUÁNTO SALE ALQUILAR EN ZONA NORTE Y ZONA SUR DE COMODORO

En zona norte, en barrios como Standard Norte, Palazzo, Kilómetro 8 o Kilómetro 5, las casas rondan entre $450.000 y $700.000, pudiendo llegar a $750.000 en algunos casos, según la cantidad de habitaciones y el estado de la propiedad. Muchas de estas viviendas son casas de planes estatales, pero con ampliaciones realizadas.

En zona sur, los valores varían: en barrios como Pueyrredón, Roca, 13 de Diciembre, 9 de Julio o aledaños, una casa de un dormitorio ronda los $450.000, mientras que una de dos dormitorios puede llegar a los $700.000, dependiendo de si es casa o departamento. En sectores más periféricos, como San Martín o Abasolo, es posible encontrar casas de dos dormitorios por alrededor de $450.000.

Demolieron un "aguantadero" en Comodoro: era ocupado por reconocidos delincuentes del barrio Ceferino

En el barrio Las Torres, un departamento de dos habitaciones se alquila entre $500.000 y $600.000 mensuales. En el centro o en zonas semicéntricas como La Loma, un monoambiente en edificio puede costar unos $400.000, con incrementos según la cantidad de dormitorios, llegando a $600.000 o más.

CUÁNTO SALE ALQUILAR UN DEPARTAMENTO O CASA EN RADA TILLY

El panorama cambia de forma significativa en Rada Tilly. Allí, un monoambiente o departamento de un dormitorio está entre $500.000 y $700.000, dependiendo de la cercanía con la playa. Las casas, en cambio, se mueven en una franja que va desde $1.200.000 hasta $1.500.000, y las propiedades frente al mar alcanzan valores de $2.000.000 a $3.000.000 mensuales.

El “Tigre” Saldivia, del ring al petróleo: recuerdos, derrotas y victorias de un guerrero de Comodoro

La competencia en el mercado no proviene solo de la cantidad de propiedades disponibles. Bassino señaló que ahora los alquileres también deben medirse con otra variable: los créditos hipotecarios. “Sí, hay más oferta y buscan más precio que otra cosa. Lo que tienen de competencia es el tema de que hay créditos hipotecarios. Ahora están subiendo un poquito las tasas, pero hay gente que prefiere acceder a un crédito y pagar una cuota en vez de un alquiler. Compran una casita básica y después la remodelan con el tiempo, pero ya tienen su casa”.

Con ahorros de hasta el 50% en frutas y verduras, el Mercado Comunitario atrae cada vez más clientes

En cuanto a las tipologías más demandadas, la tendencia no cambió demasiado: “Buscan precio y lo de siempre: dos o tres dormitorios para familias, y después monoambientes o departamentos chicos para los que recién arrancan”, detalló Lucía Baldebenito, otra dueña de la inmobiliaria.

El nuevo escenario obliga tanto a propietarios como a inquilinos a adaptarse. Para quienes ofrecen, implica ajustar valores o mejorar la presentación de la propiedad para destacarse. Para quienes buscan, significa evaluar más opciones, comparar zonas y considerar la posibilidad de dar el salto a la compra, especialmente si se accede a financiación.

Investigan si una docente golpeó a un alumno en una escuela de Comodoro

Mientras tanto, la demanda sigue concentrada en las zonas sur y centro de Comodoro, así como en las propiedades bien ubicadas en Rada Tilly, donde el atractivo de la playa continúa pesando fuerte en la decisión final.