En la Argentina existen contratos de alquiler vigentes firmados en el marco de 3 normativas diferentes: la conocida Ley de Alquileres, que fue derogada en 2023, la Ley 27.737 que estuvo vigente sólo 3 meses, de octubre a diciembre de ese año, y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que es el que rige en la actualidad. Por eso, en esta nota, Chequeado te cuenta cómo calcular el valor del alquiler según cada una de estas alternativas.

Cómo calcular el alquiler, según cada contrato

Contratos que se firmaron antes de la derogación de la Ley de Alquileres

La Ley 27.551 -conocida como Ley de Alquileres- fue aprobada en junio de 2020 y establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de 3 años y que la actualización del valor del alquiler debía hacerse de manera anual, tomando como referencia el Índice de Contratos de Locación (ICL), que contempla una combinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina

A modo de referencia, un contrato de alquiler firmado el 1° de julio de 2023 -previo a la modificación de la Ley de Alquileres- tiene validez hasta el 1.º de julio de 2026. Es decir que, por más que la ley ya no esté vigente, las partes deben respetarla.

Si inicialmente el alquiler de ese contrato costaba $ 100.000 mensuales, con actualización por ICL, actualmente paga $ 572.000 (y lo hará hasta el final del contrato), lo que implica una suba del 472% en comparación con el monto inicial. En ese mismo período, la inflación fue de 396%. Para el cálculo, se utilizó la Calculadora de Alquiler de Chequeado.

Contratos firmados entre octubre y diciembre de 2023

La Ley 27.737, que reemplazó a la Ley de Alquileres, establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de 3 años y que la actualización del valor del alquiler debía hacerse de manera semestral, tomando como base el Coeficiente Casa Propia. La norma estuvo vigente entre octubre y diciembre de 2023.

Empleadas domésticas: aumento, bono extraordinario y nuevo sistema de aportes en agosto de 2025

Casa Propia es el cálculo dispuesto por el Gobierno nacional para la actualización de las cuotas para los créditos de Casa Propia y Procrear II, que también puede aplicarse en los contratos de alquiler.

A modo de ejemplo, una familia que firmó el 1° de noviembre de 2023 un contrato de alquiler a 3 años y con actualización semestral con un valor inicial de $ 100.000, tuvo en mayo la última actualización. Ese mes, el valor de su alquiler llegó a los $ 381.000, lo que representa un incremento del 281% desde el inicio (en ese mismo período, la inflación fue del 240%).

Contratos que se firmaron después del 20 de diciembre de 2023

A partir de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, las condiciones del contrato de alquiler (plazo de duración, de actualización y demás) dependen de lo acordado por las partes (inquilino y propietario) en el contrato. Es decir, ya no existe una duración fija de los contratos, ni hay un mecanismo único de actualización de los alquileres.

Chile presentó a Argentina un proyecto millonario para modernizar un paso fronterizo clave entre ambos países

Por ejemplo, si la actualización se realiza de manera semestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el inquilino con un contrato firmado en julio de 2024 por un valor inicial de $ 100.000 desde julio de 2025 debe pagar $ 139.000. Es decir, desde el inicio del contrato registró una suba aproximada del 39%.

Si la actualización se realiza de manera semestral por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el inquilino con un contrato firmado en julio de 2024 por un valor inicial de $ 100.000 pagará este mes $ 144.000. Es decir, desde el inicio del contrato registró una suba del 44%.

CABA: Cuánto aumentó el alquiler durante el segundo trimestre de 2025

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se incrementaron un 45% en promedio durante el segundo trimestre de 2025, en comparación con igual período de un año antes, de acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Censos porteño (IPCBA).

Feriados de agosto 2025: se confirmó la decisión que tomó el gobierno con el domingo 17

En este sentido, los valores de publicación de los alquileres de departamentos usados en plataformas online -que es lo que releva el IPCBA- se incrementaron por debajo de la inflación, que en ese período fue del 48,3%. “En términos históricos, se trata de la segunda menor diferencia entre ambas variables: hay que retroceder 5 años para encontrar una más pequeña”, se destaca en el informe.

En concreto, el precio publicado se incrementó un 45% a $ 428.536 promedio mensual en el caso de los departamentos monoambiente; un 46,6% a $ 583.793 promedio en las unidades de 2 ambientes; y un 44,1% a $ 870.943, en las de 3 ambientes.

En el período, el conjunto de publicaciones de alquiler en pesos aumentó 15% respecto del volumen del 1° trimestre y fue el stock más grande registrado desde al menos 2015; superior al guarismo máximo alcanzado en el 2° trimestre de 2024. Como referencia, la oferta de avisos publicados en el período abril/junio de 2025 fue casi el doble del promedio trimestral del trienio 2017/2019.

¿Es feriado el 18 de agosto?: la decisión del gobierno con el nuevo fin de semana largo

Fuente: Chequeado. Fecha de publicación original: 15/08/2025