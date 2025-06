En el inicio de junio, comenzó a regir una medida que trae alivio al sector mercantil, Los comercios dejaron de estar obligados a realizar el aporte mensual al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).

El cambio surge a partir del Decreto 149/2025, firmado por el Gobierno Nacional a principios de marzo, que dispuso su entrada en vigor tras 90 días corridos de su publicación.

Desde 2008, este pago era obligatorio para los empleadores incluidos en el convenio colectivo de comercio, sin importar si los empleados accedían o no a capacitaciones. La eliminación de esta carga representa un ahorro estimado en más de $70.000 millones anuales, considerando una base de 1,2 millones de trabajadores registrados y un aporte actualizado de $4.725,02 por empleado.

La nueva normativa establece que las convenciones colectivas no pueden imponer contribuciones económicas a favor de cámaras empresarias o asociaciones si el empleador no está afiliado a ellas, salvo que haya una aceptación voluntaria. En otras palabras, los aportes a INACAP pasan a ser opcionales.

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) celebraron la medida y la calificaron como un paso hacia la transparencia y la equidad. “Durante 17 años tuvimos que financiar una estructura sin tener participación en su gestión. Esto corrige una injusticia que cargaban los comerciantes de todo el país”, señalaron.

Además, cuestionaron la falta de información sobre el destino de los fondos recaudados por los gremios empresarios. Por eso, pidieron que esta disposición sea ratificada por ley para evitar que un futuro gobierno vuelva a imponer el aporte de forma obligatoria.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la importancia del cambio desde su cuenta en la red social X. “Con esta medida bajamos costos en sectores como comercio, metalurgia, turismo, calzado, gastronomía y más”, aseguró.

Alineado con el enfoque liberal del gobierno, Sturzenegger agregó: “La libertad, y no el uso del poder coercitivo del Estado para sacarle recursos al prójimo, es un principio fundamental del liberalismo que propone el presidente Javier Milei”.

