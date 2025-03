Con la llegada del mes de abril, las expectativas económicas en Argentina están marcadas por una serie de definiciones cruciales que podrían influir de manera significativa en las finanzas de los hogares. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las posibles derivaciones, que cambiarán en base a condiciones que todavía no se conocen, sugiere un cambio de escenario, por lo que conviene evaluar distintas opciones para resguardar ahorros y optimizar inversiones.

En medio de rumores sobre un posible reacomodo del dólar, muchos empiezan a hablar de la profecía autocumplida: si todos creen que va a haber una devaluación y compran dólares para cubrirse, al final esa mayor demanda termina provocando una suba, como pasó con el dólar blue en la última semana.

En qué invertir y qué pasará con el dólar, según la mirada de 3 expertos

Todavía no está claro si fue sólo un efecto de las últimas dos semanas, en las que el gobierno debió vender más de 1.600 millones de dólares para lograr contener la demanda y evitar que la escalada fuera más lejos aún del techo de $1.300 con el que cerró el viernes; o si la tendencia a la suba continuará, ante los rumores de que el gobierno dejará la devaluación controlada mensual y pasará a un esquema de flotación cambiaria entre bandas, lo que terminaría provocando una suba en la cotización del dólar oficial, que el viernes abrió en $1.091,75.

En todo caso, muchos hablan de que el escenario del dólar actualizándose a sólo un 1% mensual, muy por debajo de la inflación, empezará a quedar atrás una vez rubricado el pacto con el FMI.

En ese contexto, el asesor financiero Ariel Mamaní posteó en su canal Inverarg un video en el que analiza opciones de inversión y se pregunta: ¿qué hacer con los pesos en abril?

El acuerdo con el FMI: “La clave es para qué se usarán los dólares”

Uno de los temas centrales que impacta a la economía argentina es el acuerdo que el gobierno está a punto de alcanzar con el FMI, aunque todavía no está aprobado por el organismo. Según aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, la nueva deuda será por otros 20.000 millones de dólares, que llegarían por etapas.

Según Mamaní, el acuerdo tiene un potencial positivo para la Argentina, pero la clave está en cómo se manejen los recursos que se recibirán. El asesor subraya que, si los fondos se destinan para lo que debería, específicamente a cumplir con los pagos de deuda y otros compromisos urgentes, esto aliviaría la presión sobre la economía a corto plazo y permitiría una mejora en los ingresos a futuro.

“Si todo se hace correctamente, el acuerdo podría ser favorable, ya que permite alivianar la carga de deuda en los próximos años. El pago de este préstamo comenzará en 2030, lo que representa un respiro para las finanzas del país”, explicó el especialista en finanzas.

Sin embargo, el asesor también advierte que aún se desconocen detalles clave, como los requisitos específicos que impondrá el FMI, lo que podría alterar las expectativas.

En cuanto a las opciones de inversión, el mercado de bonos argentinos parece ser una de las alternativas más atractivas. “Los bonos de deuda denominados en dólares son una opción interesante, porque la demanda de estos instrumentos debería aumentar debido a la expectativa de que el país pague la deuda. Aunque los rendimientos podrían bajar, la inversión sigue siendo sólida, siempre que Argentina no caiga en default”, analizó.

La incertidumbre política y su impacto en el mercado

El mercado local también sigue de cerca el desarrollo de casos judiciales como el de la fallida criptomoneda ‘Libra’, en el cual se intenta determinar si hubo implicaciones del presidente Javier Milei en una estafa. Mamaní se mostró cauteloso sobre el tema, ya que, aunque no se ha registrado una reacción negativa en los mercados, sigue siendo un tema de incertidumbre. “Hasta que la justicia no determine responsabilidades, no parece que el mercado vaya a reaccionar de manera fuerte”, evaluó.

Por otro lado, el dólar sigue siendo un tema candente. Aunque el presidente Milei especula sobre una posible baja en el tipo de cambio, Mamaní no es tan optimista. “No creo que el dólar baje a los 600 pesos, como ha dicho Milei. Es más probable que se mantenga estable o incluso suba un poco, dada la inflación y la deuda del país”, afirmó.

Los más conservadores, en línea con ese razonamiento, buscarán cubrirse mediante la compra de dólares, tal como estuvo experimentando el mercado en las últimas dos semanas, a partir de una demanda sostenida.

Reactivación económica: ¿es hora de invertir?

Un cierto grado de reactivación económica de Argentina, impulsada por el crecimiento de la producción y el consumo, siempre en términos macroeconómicos, fue otro factor positivo mencionado por el analista.

“Cuando la economía se reactiva, las empresas crecen, generan más empleo, pagan más impuestos y contribuyen a la obra pública. Esto es un beneficio para todos, ya que promueve el crecimiento del país”, comentó el asesor, hablando en términos teóricos y sin considerar que el gobierno actual descree de la obra pública.

Dentro de este panorama, las empresas exportadoras de sectores como la agroindustria y la energía parecen ser las más beneficiadas. A pesar de que estas compañías aún no han experimentado una reactivación significativa en cuanto a sus precios, Mamaní ve una oportunidad de inversión en ellas, aunque siempre con el debido cuidado.

“Hay riesgos, como lo demuestra la historia de Argentina, pero las perspectivas son buenas”, aseguró.

Empresas como Ternium, Aluar, Central Costanera, Loma Negra, Comercial del Plata y Mirgor serían algunas de las acciones con margen para subir en los próximos tiempos, siempre con la aclaración del experto (y de este espacio) que nada de lo dicho constituye una recomendación o asesoramiento para invertir, sino simple análisis de alternativas del mercado.

¿Es momento de apostar por las letras o las acciones?

Si bien los bonos de deuda y las acciones argentinas parecen ser opciones atractivas para quienes estén dispuestos a asumir algo de riesgo, Mamaní sugirió que, para quienes busquen seguridad, las letras del Tesoro son una alternativa interesante.

“Hoy las letras ofrecen una rentabilidad del 4%, lo cual es garantizado, y si los números macroeconómicos siguen en la misma línea, es una inversión relativamente segura, siempre que la inflación se mantenga cerca del 2%”, señaló.

Por otro lado, las acciones argentinas, aunque más volátiles, podrían ofrecer mayores retornos a mediano plazo. “En el corto plazo, las acciones ya han subido bastante, pero a largo plazo, con una economía que sigue mejorando, muchas empresas verán mayores ganancias. Es un riesgo, pero con buenas perspectivas”, analizó.

Las condiciones del acuerdo con el FMI definirán si habrá luces o sombras

El panorama económico de Argentina se definirá cuando finalmente se firme el acuerdo con el FMI y se conozcan las condiciones y compromisos que asume el país. Se verá entonces si hay luces o sombras.

La clave, según Mamaní, será manejar adecuadamente el riesgo. Para aquellos que prefieren seguridad, las letras del Tesoro pueden ser una excelente opción, mientras que para quienes busquen mayores rendimientos, los bonos de deuda y las acciones argentinas podrían ofrecer una recompensa atractiva, aunque con un nivel de riesgo superior.

“Es un buen momento para asumir un poquito más de riesgo, con una mirada a largo plazo, y aprovechar las oportunidades que están surgiendo”, concluye el asesor financiero, destacando que las señales macroeconómicas son favorables (no así en lo micro, que es el bolsillo de una gran cantidad de habitantes), pero que el camino de Argentina hacia la estabilidad es aún incierto y dependerá, en gran medida, "de las decisiones políticas y fiscales que se tomen en los próximos meses".