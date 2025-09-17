En el mes de septiembre, el Ministerio de Seguridad formalizó una actualización salarial para el personal de la Gendarmería Nacional. La medida quedó oficializada a través de la resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece una nueva escala de haberes que comenzará a aplicarse de forma escalonada hasta noviembre.

El ajuste incluye tanto al personal de línea como a quienes desempeñan funciones específicas de prevención barrial, y responde a la necesidad de adecuar los ingresos en un contexto de alta inflación y demandas salariales dentro de las fuerzas federales.

La normativa actualiza los montos asignados a cada jerarquía dentro del escalafón de Gendarmería, desde los rangos más altos hasta los grados iniciales.

ESCALA SALARIAL GENERAL EN SEPTIEMBRE DE 2025

Según lo establecido en la resolución, estos son los sueldos actualizados para el personal de Gendarmería:

Comandante General: $2.578.183

Comandante Mayor: $2.347.036

Comandante Principal: $2.106.999

Comandante: $1.733.606

Segundo Comandante: $1.422.446

Primer Alférez: $1.200.189

Alférez: $1.066.172

Subalférez: $969.247

Suboficial Mayor: $1.499.823

Suboficial Principal: $1.357.306

Sargento Ayudante: $1.233.914

Sargento Primero: $1.121.740

Sargento: $1.019.764

Cabo Primero: $927.058

Cabo: $842.780

Gendarme: $766.164

Gendarme II: $696.512

ESCALA SALARIAL PARA TAREAS DE PREVENCION BARRIAL

Para aquellos efectivos que realizan tareas vinculadas a la prevención barrial, la normativa establece un esquema diferencial. Los nuevos montos son:

Comandante General: $1.075.955

Comandante Mayor: $935.615

Comandante Principal: $803.103

Comandante: $692.332

Segundo Comandante: $591.733

Primer Alférez: $514.550

Alférez: $472.065

Subalférez: $437.095

Suboficial Mayor: $633.770

Suboficial Principal: $592.308

Sargento Ayudante: $553.561

Sargento Primero: $512.556

Sargento: $461.764

Cabo Primero: $401.532

Cabo: $375.264

Gendarme: $350.714

Gendarme II: $336.045

CUAL FUE LA INFLACIÓN EN AGOSTO DE 2025, SEGÚN INDEC

El pasado miércoles 10 de septiembre, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) informó que la inflación de agosto fue del 1,9%. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) igualó el número registrado en julio, confirmando que el impacto de la devaluación no se trasladó directamente a los precios.

Los precios tuvieron un incremento interanual de 33,6% y acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses.

En la previa, varias firmas especializadas en análisis económico realizaron sus propias estimaciones para la inflación de agosto. Todas habían coincidido en que se ubicará entre el 1,6 y el 1,8%, número que fue levemente superado por la cifra oficial informada por el INDEC.

LA VARIACIÓN DE PRECIOS, SEGÚN RUBROS Y REGIÓN

Según el informe publicado por el INDEC, la división con mayor alza mensual en agosto de 2025 fue Transporte (3,6%); y la única con baja, Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

A diferencia de lo ocurrido en otros meses, la Patagonia registró un número de inflación menor al nivel nacional, con 1,8%. En la región, la categoría con mayor incidencia fue Transporte, al igual que el Gran Buenos Aires.

En las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual, mientras que en el Noroeste el ránking fue encabezado por Restaurantes y hoteles en Noroeste.

LA REACCIONES DE MILEI Y CAPUTO

El presidente Javier Milei celebró el número informado por el INDEC. “De nuevo la inflación debajo del 2%. Grande @LuisCaputoAR ...!!! VLLC! PD: y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”.

En un tono menos celebratorio, el ministro Luis Caputo se limitó a publicar datos que se desprenden del informe del INDEC. “El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual”, señaló.

Por otra parte, agregó: “La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,6%, registrándose dieciséis meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018

