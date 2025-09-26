El Gobierno nacional dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa, en una medida que reimplanta parcialmente el cepo cambiario. Así lo confirmaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes del Banco Central.

Esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas.

La semana pasada se había puesto esta misma restricción para las personas vinculadas a bancos y ahora los que van al mercado libre de cambios no pueden ir al mercado de bonos, al contado con liquidación, MEP o viceversa.

De esta forma, el Gobierno busca limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas. También, apunta a evitar el “rulo”, como se conoce a la operación que aprovecha la brecha cambiaria entre cotizaciones, comprando en un mercado y vendiendo en el otro para obtener una ganancia asegurada.

El anuncio tuvo una reacción adversa en los mercados, con caídas de los bonos y aumento del riesgo país, que volvió a superar los 1.000 puntos básicos.

El dólar oficial se mantiene estable

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este viernes a $1.290 para la compra y $1.340 para la venta, con leve baja de $15 respecto al último cierre. Sin embargo, cerca de las 14 tuvo un repunto y volvió a ofrecerse a $1.350.

El dólar mayorista opera en $1.320 y $1.331 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas cotiza a $1.310 y $1.365.

En tanto, el MEP vale $1.370 y el Contado con Liquidación en $1.396. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $1.390 y $1.410 para ambas cotizaciones.