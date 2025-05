El fin de semana, el actor Ricardo Darín desató una inesperada polémica tras su paso por el programa de Mirtha Legrand: en el marco de una crítica al actual gobierno nacional y su política económica, dijo que una docena de empanadas hoy cuesta $ 48.000. v

La respuesta llegó por parte del Ministro de Economía, Luis Caputo. “Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”, afirmó el funcionario. Y agregó: “Todo bien si él puede comprar empanadas en “Mi Gusto” o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos”.

Darín apuntó contra Milei en la mesa de Mirtha: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Si bien los argentinos admiramos a quien es quizá el mejor actor nacido en esta tierra en las ultima décadas, en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly la cifra que dio el protagonista de El Eternauta hizo fruncir el ceño primero y largar una carcajada después.

Porque acá, si de algo sabemos es de sabores caseros pero fundamentalmente, de buscar precios siempre. Sabemos también que las empanadas pueden ser muchas cosas -sabrosas, saladas, jugosas, secas si te falló el repulgue- pero carísimas, lo que se dice carísimas, no tanto.

Ya es oficial: el Gobierno baja los aranceles a celulares, consolas y electrodomésticos para reducir precios

Entonces, nos pusimos a hacer lo que más nos gusta: recorrer, preguntar, anotar precios y comparar. ¿El resultado? Una guía zonal con lo que realmente cuesta hoy una docena de empanadas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, distinguiendo entre las rotiserías más conocidas, esas que cuentan con varias sucursales, y las joyitas barriales de una sola esquina.

Rotiserías con varias sucursales: las "grandes ligas" de la empanada comodorense

Empezamos por las cadenas conocidas, esas que tienen más de una sucursal y que son un clásico para muchos vecinos. Una tradicional nacida en Comodoro, con historia y locales en varias zonas de la ciudad, vende la docena a $27.600. El mismo precio tiene una franquicia muy popular, cuyo origen no es comodorense, pero que también tiene varios puntos de venta distribuidos en zona norte, centro, sur y Rada Tilly.

Modificaciones en el Régimen de Zona Fría: ¿Quiénes perderán el descuento del 50% en tarifas de gas?

Ahora, si hablamos de tradición y nombre, una conocida rotisería de nombre italiano, con menos sucursales pero sí mucha fama, ofrece su docena a $30.000. Precio gourmet, podría decirse, aunque sigue siendo bastante más bajo que el de Darín.

Rotiserías de barrio: el sabor de lo casero, a precios variables

Y ahora sí: la diversidad empieza a notarse cuando entramos en terreno de rotiserías con una sola sucursal. Esas de barrio, donde te saludan por tu nombre, a veces por tu apodo y te preguntan si las querés con o sin aceituna.

Zona Norte : en esta parte de la ciudad, los precios se mueven bastante. Encontramos un lugar que ofrece la docena a $27.000 , otro más accesible a $24.800 , y uno más jugado que la vende a $31.000 . Hay opciones para todos los bolsillos y gustos.

: en esta parte de la ciudad, los precios se mueven bastante. Encontramos un lugar que , otro más accesible a , y uno más jugado que la vende a . Hay opciones para todos los bolsillos y gustos. Zona Centro : el corazón de la ciudad tiene sus vaivenes. Las más económicas están en $22.000 , pero otras rotiserías suben el termómetro hasta los $26.000 y $28.000 . Un paseo por el centro puede ser una buena idea si querés buscar calidad a buen precio.

: el corazón de la ciudad tiene sus vaivenes. , pero otras rotiserías suben el termómetro hasta los . Un paseo por el centro puede ser una buena idea si querés buscar calidad a buen precio. Zona Sur : en el sur, algunas parrillas que también hacen empanadas (sí, ese combo mágico) venden la docena a $23.000 . Otras rotiserías se manejan entre los $25.000 y $29.000 , con diferencias según el tipo de carne y el tamaño. Ojo, hay algunas que sorprenden con rellenos originales.

: en el sur, algunas parrillas que también hacen empanadas (sí, ese combo mágico) . Otras rotiserías se manejan entre los , con diferencias según el tipo de carne y el tamaño. Ojo, hay algunas que sorprenden con rellenos originales. Rada Tilly: la villa balnearia comparte precios muy similares con zona sur. Se consigue la docena a partir de $25.000, y en algunos lugares puede trepar hasta los $29.000. Como siempre, influye si te las llevás para la playa o para ver una peli en casa con mantita incluida.

Después de recorrer precios, zonas y opciones, queda claro que en Comodoro y Rada Tilly estamos lejos -muy lejos- de pagar $48.000 por una docena de empanadas. Los precios reales se mueven, hoy por hoy, entre $22.000 y $31.000, dependiendo de dónde estés y a qué rotisería vayas.