Las estafas financieras siguen afectando a miles de personas en todo el país, muchas veces con promesas de grandes ganancias en muy poco tiempo. En un nuevo episodio de Economía en casa, el podcast original de ADNSUR, Celeste Sánchez aborda el tema con claridad y advierte: “Lamentablemente, mucha gente pierde todos sus ahorros por caer en manos de personas sin escrúpulos”.

Uno de los puntos clave para prevenir ser víctima de una estafa es aprender a detectar las señales de alerta, también conocidas como “banderas rojas”. Según Sánchez, la primera de ellas aparece cuando alguien ofrece una ganancia altísima en un plazo muy corto. “Las dos cosas no se dan juntas. Puede haber alta ganancia, pero a largo plazo. Si te prometen un 20% de retorno en un mes, no es real: es una estafa”, explica. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube.

¿Qué hacer con el aguinaldo de junio?: pagar deudas, invertir o darse un gusto

Otro indicador es no entender bien el negocio que te están proponiendo. Si no podés explicarlo con claridad a otra persona, o si quien te lo ofrece no puede explicártelo de forma sencilla, es mejor no avanzar. “No pongas tu plata en algo que no entendés, porque lo más probable es que no sea lícito”, advierte.

Sánchez también subraya que la confianza personal no es garantía de seguridad. Muchas veces, las estafas se viralizan entre amigos, compañeros de trabajo o familiares que, de buena fe, replican una supuesta oportunidad que a ellos mismos les ofrecieron. “La persona cercana no necesariamente te quiere estafar, pero puede estar siendo víctima y todavía no saberlo”, explica.

¿Cuánto cuesta estudiar en la UNPSJB?: una investigación reveló cifras impactantes

Esto sucede porque las estafas suelen tener una lógica de cadena. Alguien entra con la expectativa de recibir ganancias, luego ofrece la inversión a otros creyendo que es real, y así la red crece. “Así es como estas estafas operan con gran impunidad. Vienen de alguien que conocés, en quien confiás”, relata la conductora.

El episodio también destaca la importancia de no comprometer todos los ahorros, y mucho menos pedir dinero prestado para invertir en algo dudoso. Si después de todo se decide avanzar, “que sea con una suma pequeña, que estés dispuesto a perder. Y recién cuando veas resultados reales, podés pensar en hacer algo más”, aconseja.

Entre los tipos de estafas más comunes, Celeste menciona las que se presentan como inversiones en criptomonedas, negocios rápidos o emprendimientos “con muchas promesas y pocos detalles”. También recuerda los casos que llegan por WhatsApp o llamadas telefónicas, donde los estafadores se hacen pasar por familiares, entidades bancarias o incluso la AFIP.

Plazo fijo en pesos: por qué vuelve a ser la opción preferida de los ahorristas argentinos

El mensaje final de este episodio es claro: primero desconfiar, luego investigar y recién después decidir. La información y la precaución siguen siendo las mejores herramientas para proteger los ingresos y evitar caer en trampas. “Cuidá tu plata. El riesgo es altísimo y las consecuencias pueden ser muy graves”, concluye Sánchez.