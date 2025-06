¿Siempre en rojo? Tips para llegar a fin de mes sin endeudarte más

Cada vez más familias argentinas llegan al final del mes ajustando hasta el último peso. Algunas logran cumplir con todos los pagos, aunque sin margen para darse gustos. Otras, en cambio, deben postergar compromisos y acumulan deudas que generan un efecto en cadena difícil de revertir.

En este nuevo episodio de Economía en casa, el podcast original de ADNSUR conducido por Celeste Sánchez, se abordan las causas de esta realidad económica que afecta a millones de hogares y, lo más importante, qué se puede hacer para empezar a revertirla. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube.

“Lo primero que necesitamos es tomar conciencia de cuál es la situación económica real de la familia”, sostiene Sánchez.

Muchas personas evitan revisar su homebanking o ver los resúmenes de la tarjeta de crédito por miedo a enfrentarse con los números. Sin embargo, postergar ese momento no hace más que retrasar las posibles soluciones.

Analizar para avanzar

Celeste propone una metáfora directa: “Es como cuando sabés que los análisis de sangre te dieron mal, pero no se los llevás al médico. Hasta que no los vea, no puede darte una solución”. En economía doméstica, abrir el homebanking, ver qué se debe y registrar los gastos es el primer paso.

También es clave identificar qué cambió en los últimos meses. Según la especialista, gran parte del desbalance comienza cuando hay aumentos de precios que no fueron acompañados por una suba similar en los ingresos.

“El resultado fue que muchas personas empezaron a usar la tarjeta de crédito no para gastos extraordinarios, sino para necesidades básicas: supermercado, medicamentos o cargar combustible”, advierte.

Presupuesto y registro: las claves

Una herramienta fundamental para ordenar la economía es el presupuesto familiar. Aunque parezca obvio, muchas veces se posterga. “¿Cuándo hiciste por última vez un presupuesto?”, pregunta Sánchez. Y sugiere volver al episodio 6 del podcast, donde se explica paso a paso cómo elaborarlo.

El presupuesto debe reflejar la realidad actual: si en el último tiempo se perdió un ingreso y no se ajustaron los gastos, el desequilibrio se profundiza. La propia Celeste cuenta una experiencia personal de 2014, cuando uno de sus ingresos desapareció y no adaptó el presupuesto familiar. “Fue un error enorme que entendí tiempo después”, reflexiona.

Otro punto clave es llevar un registro de lo que se deja sin pagar. Ya sea el monotributo, una factura de luz o parte del resumen de la tarjeta, anotarlo ayuda a tener una visión clara de las deudas y no llevarse sorpresas más adelante.

“Cuando sale más dinero del que entra, es cuando no se llega a fin de mes. Entonces: ¿necesitás bajar tus gastos, subir tus ingresos o ambas cosas?”

La invitación es a revisar, tomar nota, proyectar y actuar. Con pequeñas decisiones sostenidas, la situación puede mejorar mes a mes.

🎧 “Economía en casa”, con Celeste Sánchez, se publica todas las semanas por ADNSUR. Cada episodio propone herramientas simples, claras y útiles para organizar las finanzas personales y familiares en el contexto económico actual.