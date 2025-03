En las últimas horas se conoció quiénes pueden acceder a las Becas Progresar en el mes de marzo. Cabe recordar que el beneficio que otorga ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) se trata de una ayuda económica que busca que aquellos alumnos que se encuentren cursando los niveles educativos primarios y secundarios puedan finalizar sus estudios.

En el tercer mes del año, el monto total que se paga es de $35.000, aunque hay que remarcar que solo se deposita el 80% de ese valor es decir, $28.000. Mientras que el 20% restante se retiene y se libera al finalizar el año, una vez que se presente la documentación que acredite la cursada, permitiendo así el cobro del porcentaje retenido durante el ciclo lectivo.

No obstante, el pago se realizará a quienes cumplan con todos los requisitos exigidos y no hayan sido dados de baja durante el año. Los ingresos del grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, los beneficiarios deben acreditar asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos establecidos en cada línea de beca.

Por lo tanto, para verificar si te corresponde el pago de las Becas Progresar en marzo de 2025, hay dos métodos disponibles:

Desde Mi ANSES: Ingresá a la aplicación con tu número de CUIL y contraseña. Dentro de la sección “Mis Cobros”, el sistema te informará si tenés pagos pendientes y las fechas en las que se acreditarán. Desde Mi Argentina: Accedé a la plataforma con tus datos personales y consultá el estado de tu pago y la fecha en la que lo recibirás. El sistema te mostrará si hay un monto pendiente y cuándo te corresponde cobrar en marzo.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS BECAS PROGRESAR

PROGRESAR OBLIGATORIO

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 2 años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.

Los ingresos del estudiante y su grupo familiar no pueden superar tres SMVM, salvo en el caso de beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez.

Estar inscripto y cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias establecidas por el programa.

Cumplir con los requisitos académicos exigidos en el Reglamento Progresar.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso según la edad correspondiente.

Para cobrar el total del beneficio, es obligatorio completar los cursos de orientación vocacional y laboral.

PROGRESAR SUPERIOR

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 5 años de residencia legal en el país, con DNI.

Para estudiantes ingresantes, la edad debe estar entre 17 y 24 años. Para estudiantes avanzados, el límite de edad se extiende hasta 30 años. Para estudiantes de enfermería, no hay restricción de edad.

Los ingresos del estudiante y su grupo familiar no deben superar tres SMVM, salvo que el solicitante reciba una pensión no contributiva por invalidez.

Haber egresado del nivel medio sin materias pendientes al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en universidades nacionales o provinciales, institutos universitarios nacionales o institutos de educación técnica superior, formación docente o formación técnica de gestión estatal.

Cumplir con los requisitos académicos establecidos en el reglamento del programa.

Contar con el esquema de vacunación completo o en proceso, de acuerdo con la edad del solicitante.

Participar en las actividades complementarias definidas por el programa.

PROGRESAR TRABAJO

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con 2 años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años. Para personas sin empleo formal registrado, la edad máxima se extiende hasta los 40 años.

Los ingresos del postulante no pueden superar tres salarios mínimos, vitales y móviles.

