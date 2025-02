Esta medida redundará en una mejora en los precios de los productores que adhieran a los términos del programa, que exige que la liquidación en dólares se realice en menos de 15 días.

Sin embargo, según un informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, los márgenes brutos estimados para los productores primarios del centro y norte santafesino aún continúan siendo ajustados.

Por Aire de Santa Fe

El Gobierno nacional anunció una rebaja temporal -hasta el 30 de junio- de las retenciones, con una serie de requisitos que las exportadoras deberán cumplir para acceder: que las empresas se adhieran al nuevo sistema, que realicen declaraciones juradas sobre el stock disponible y que liquiden por lo menos el 95% de lo declarado en no más de 15 días hábiles.

Previo al anuncio del Gobierno nacional, los gobernadores de la Región Centro (Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Martín Llaryola, Córdoba; y Rogelio Frigerio, Entre Ríos) plantearon la situación del agro, y remarcaron el fuerte impacto que el pago de las retenciones provoca en las economías de pueblos y ciudades vinculadas con el campo.

Si bien se manejan números globales sobre el impacto directo de estas medidas (los rindes promedios, la rentabilidad y los costos de producción), lo cierto es que la situación de cada región plantea matices que puede afectar de manera directa los márgenes de ganancias, equilibrio o pérdidas para los productores.

La provincia de Santa Fe puede ser tomada como un verdadero espejo de estas diferentes realidades, ya que sus 720 kilómetros de extensión abarcan los más diversos escenarios en cuanto al clima, suelos, infraestructura y distancias hasta los puertos exportadores ubicados en el Gran Rosario, sobre el río Paraná. En esta nota, las claves sobre el tema.

¿Cuánto bajan las retenciones de los principales productos exportables?

El esquema de reducción de los derechos de exportación planteado por el gobierno establece diferentes porcentajes de beneficios, según los principales productos que la Argentina vende fuera de sus fronteras.

Para el caso de la soja, las retenciones pasarán de 33% a 26%; en el caso de sus derivados, del 31% al 24,5%; en el trigo, del 12% al 9.5%; en el maíz, del 12% al 9,5%, y en el caso del girasol, del 7% al 5,5%. Además, se eliminaron las retenciones a las economías regionales.

Para ingresar en el programa, es requisito indispensable adelantar liquidaciones.

El impacto de la baja en las retenciones para los productores de diferentes regiones

La Bolsa de Comercio de Santa Fe presentó un informe con proyecciones económicas para los productores de soja durante la actual campaña, según las diferentes realidades que se presentan a lo largo de la extensión norte-sur de la provincia.

Teniendo en cuenta la baja de las retenciones, la situación climática de la campaña, los costos de producción y los precios internacionales de la soja, en el centro y norte provincial se necesitarían, aproximadamente, entre 20 y 24 quintales (2 y 2,4 toneladas) de producción por hectárea para el caso de soja de primera, y entre 15 y 17 quintales por hectárea para la soja de segunda, para superar el “nivel de indiferencia”.

¿Qué significa el “nivel de indiferencia”? “Se trata del nivel de producción mínimo como para que el productor decida cosechar, sin perder dinero”, explicó a Aire -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)- el licenciado en Economía, Agustín Rodríguez, que trabaja en el área de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Si se agregan costos de arrendamiento para aquellos productores sin campo propio, el margen promedio de “indiferencia” para la actual campaña de soja se ubicaría en una franja de 23 a 28 quintales por hectárea.

Con la baja de retenciones anunciada por el Gobierno nacional, estos son los rindes que se necesitan para afrontar los costos directos, impositivos y de comercialización.

Rodríguez remarcó que en los departamentos del norte de Santa Fe, el rinde promedio es de poco más de 20 quintales por hectárea. En los departamentos del centro provincial, oscila entre los 33 y 34 quintales por hectárea. Pero en los departamentos del sur, que conforman la zona núcleo de producción del país, los rindes promedios pueden superar los 40 quintales por hectáreas.

Esto significa que, a pesar de la baja de las retenciones, en el norte santafesino pueden plantearse la posibilidad de que, en algunos casos, no sea rentable levantar la cosecha.

Un dato más que refleja las distintas realidades: como los departamentos del norte se encuentran a mayor distancia de los puertos ubicados en el Gran Rosario, requieren hasta 4 quintales más de producción por hectárea para cubrir los costos de flete.

“En síntesis, la política de fijación de nuevas alícuotas en materia de derechos de exportación generaría un impacto positivo sobre los precios de pizarra estimados para el mercado local de cara al cierre de la cosecha 2025. Sin embargo, los márgenes brutos estimados para los productores primarios del centro y norte santafesino aún continúan siendo ajustados”, concluyó el informe de la Bolsa de Comercio.

Retenciones, un impuesto que no se coparticipa con las provincias

Lo que el Gobierno nacional percibe por el cobro de retenciones a las exportaciones no se coparticipa. Se trata de dinero que se genera en las distintas provincias y que no retorna de manera automática por los mecanismos que fija la ley de coparticipación. En otras palabras, es dinero que se va, pero no vuelve.

Según informes del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe, en 2024 la Nación recaudó por derechos a las exportaciones de estos productos US$ 5.494 millones en todo el país. De ese total, U$S 2.962 millones responden a las exportaciones que se hicieron desde los puertos rosarinos.

Cualquier intento de cálculo sobre cuánto dinero dejará de ser absorbido por el Gobierno nacional y se quedará en pueblos o ciudades del interior gracias a la baja de las retenciones, arrojará datos estimativos.

Esto es así por diversas razones:

El precio internacional de los productos no es constante, es decir, no se sabe cuánto costará la soja, el maíz, el trigo o el girasol en 4 meses.

Es imposible precisar cuántos exportadores adherirán al nuevo esquema y cuánto stock declararán ante el Estado.

Los rindes de los distintos cultivos son estimativos, ya que dependen, básicamente, de factores climáticos.

Sin embargo, es posible estimar cuánto dinero se hubiese quedado en el territorio si, durante 2024, se hubiera aplicado el actual esquema de baja de retenciones.

Estos fueron los aportes de las exportadoras que operan en los puertos del Gran Rosario en materia de retenciones durante el año pasado, según los principales productos:

Soja: se pagaron US$ 2.855 millones en retenciones. La baja del 7% planteada por el Gobierno nacional, hubiese representado US$ 200 millones menos de recaudación, que quedarían en manos de los productores.

Maíz: se pagaron US$ 54 millones en retenciones. La baja del 2,5% planteada por el Gobierno nacional, hubiese representado US$ 1.350.000 menos de recaudación.

Trigo: se pagaron US$ 41 millones en retenciones. La baja del 2,5% planteada por el Gobierno nacional, hubiese representado US$ 1.025.000 más para los productores.

Girasol: se pagaron US$ 16 millones en retenciones. La baja del 1,5% planteada por el Gobierno nacional, hubiese representado US$ 240.000 menos de recaudación.

En definitiva, si el actual esquema de reducción de retenciones se hubiera aplicado durante todo 2024, desde este polo exportador se habrían pagado US$ 202 millones menos de retenciones.

Un dato clave para tener en cuenta: la Argentina se encuentra entre los únicos 10 países del planeta donde los gobiernos imponen derechos de exportación (retenciones) a la venta de productos primarios o industrializados.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, de todos los países que integran la Organización Mundial del Comercio (OMC), esto sucede solo en Argentina, Camerún, Ecuador, Gambia, Hong-Kong (China), Mali, Pakistán, República Dominicana y Turquía.

En el resto de los países, el Estado no grava la venta de productos al exterior -es un vínculo comercial entre privados- o, incluso, subsidia la producción exportable para hacer más competitivos a sus productores.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.