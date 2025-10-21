En medio de una creciente tensión política y con el calendario electoral marcando la cuenta regresiva para los comicios legislativos del próximo domingo 26 de octubre en Argentina, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, defendió con firmeza el swap de US$20.000 millones firmado con el Banco Central de la Argentina.

De esta manera, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario advirtió: “No queremos otro Estado fallido en América Latina”, en referencia a la situación económica del país y la necesidad, según su visión, de sostener el respaldo al gobierno de Javier Milei.

Bessent, uno de los principales referentes económicos del presidente Donald Trump, ratificó el apoyo a Milei y elogió sus esfuerzos por “revertir políticas económicas irresponsables”.

Alquileres sin freno en Chubut: “Se aplica la ley de la selva, los aumentos no siguen ningún índice oficial”

Cabe recordar que la declaración se produjo horas después del anuncio oficial del swap y en simultáneo con la polémica que generó el tema entre sectores del Partido Demócrata, que reclaman frenar el acuerdo por su impacto fiscal y político.

“La Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor, no un rescate”, sostuvo Bessent en su publicación.

El secretario del Tesoro también destacó el rumbo económico impulsado por el presidente argentino y lo diferenció del pasado reciente. “Los esfuerzos de Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales”, escribió.

Se dispararon las tasas de interés en las billeteras virtuales: cuáles son las cinco que más pagan

Bessent remarcó que el swap fue parte de una estrategia de estabilización del Hemisferio Occidental y que “una Argentina fuerte y estable está en el interés estratégico de Estados Unidos”. En ese sentido, también vinculó el acuerdo con la política exterior del expresidente Trump: “La agenda ‘América Primero’ impulsó fortaleza global para apoyar a nuestros aliados y contrarrestar a nuestros adversarios”, afirmó.

Por otra parte, legisladores demócratas expresaron su rechazo al acuerdo entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central argentino. En una carta enviada a Bessent, denunciaron que se trata de una “asistencia imprudente” a lo que califican como un aliado de “extrema derecha”.

ANSES abona un pago clave de $85.000 en la antesala electoral: quiénes lo cobran y cómo

“US$20.000 millones para los aliados de Trump en Argentina. US$0 para las familias estadounidenses”, cuestionaron en el texto, donde también exigieron explicaciones sobre los riesgos que podría implicar la operación para el Fondo de Estabilización del Tesoro (FSE).

Entre los principales cuestionamientos, los demócratas señalaron que la capacidad de pago de la Argentina “sigue siendo incierta”, y advirtieron sobre los riesgos de usar reservas para sostener artificialmente el tipo de cambio.

El respaldo de la administración republicana al gobierno de Milei se da en un momento de alta sensibilidad política en ambos países. Mientras la Argentina intenta consolidar un nuevo ciclo económico con apoyo externo, en Estados Unidos el debate sobre la política exterior se convierte también en una bandera de campaña electoral.

Préstamos para jubilados: quiénes acceden a los $40 millones y cuál es la tasa de interés

Bessent cerró su mensaje con una declaración cargada de simbolismo político y económico: “Apoyamos los actuales planes de reforma del presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que la Argentina vuelva a ser grande”.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR