La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, fue muy clara con respecto a las prioridades comerciales del país, en medio de la polémica que está generando la decisión del gobierno de Donald Trump de incrementar los aranceles en diversos productos importados.

"Vamos a poner a Estados Unidos primero, no a la carne desde la Argentina", afirmó, al ratificar la decisión del gobierno estadounidense de proteger la producción interna, un tema recurrente en las políticas comerciales de la actual administración.

“No hay nadie que pelee más duro, con más inteligencia o de manera más estratégica por todos los estadounidenses que Trump", dijo Rollins en una entrevista con Fox News, y agregó: “Vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, no a la carne desde la Argentina, no a los productos lácteos de Canadá”.

“Recién escuchaba a un empresario de los camarones y a un ganadero decir que ‘estamos con este presidente, entendemos su visión, esto será mejor para nosotros y nuestras familias en el largo plazo’”, sostuvo Rollins, quien fue mencionada especialmente por Trump cuando anunció la suba de aranceles.

El contundente mensaje se da en medio del revuelo por los aranceles mínimos del 10% -que Trump suspendió por 90 días- y a pesar de una buena sintonía entre el republicano y el presidente Javier Milei, según publica Infobae.

“Con él como presidente, más de 70 países nos están llamando para negociar. Estamos en tiempos inciertos, pero la estrategia y el plan van hacia adelante”, declaró.

Finalmente, planteó que se aproxima una “era dorada” para el país, en línea con lo que sostiene Trump y opinó que turbulencia en los mercados, es porque se están“ajustando”.