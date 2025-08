¿Conviene vender dólares hoy? Qué dijo un experto ante la escalada del dólar y la inflación

Con un dólar que volvió a escalar, tasas de interés por las nubes y un mercado cada vez más desconfiado, muchas personas se preguntan: ¿Qué conviene hacer con los dólares ahorrados? Pero esa pregunta, que parece doméstica, está íntimamente ligada a una duda mayor, que involucra tanto a quienes tienen capacidad de ahorro como a quienes la perdieron: ¿Logrará el Gobierno llegar con calma cambiaria e inflación contenida a las elecciones de octubre?

El asesor financiero Pablo Das Neves, matriculado ante la Comisión Nacional de Valores y ex presidente del Banco Chubut, ofreció una lectura integral del momento financiero. Desde el bolsillo del ciudadano común hasta el riesgo sistémico que enfrenta el modelo económico del Gobierno.

¿QUÉ HACER CON LOS DÓLARES GUARDADOS?

“Si no los necesitás a corto plazo, sentate arriba del fajo y no te bajes”, respondió Das Neves ante la clásica consulta de quienes tienen dólares “en el colchón” y dudan si vender aprovechando la suba.

Lo importante, aclaró, es el horizonte temporal. Vender por impulso, sin una necesidad concreta, puede ser una mala decisión en un mercado que está cada vez más volátil. La tendencia, dice, es clara: los pesos pierden valor y el mercado se dolariza.

El tipo de cambio oficial acumuló casi un 14% durante el mes de julio, entre los $1.255 que había cerrado en junio y los $1.380 en los que cerró el último día del mes, el jueves pasado. Así, se acercó al techo de la banda, fijado en $1.400 por el gobierno, que apeló a distintos mecanismos para tratar de contener la fuerte demanda de las últimas semanas.

UN MODELO ECONÓMICO EN TENSIÓN: LLEGAR COMO SEA A OCTUBRE

Para Das Neves, el principal problema es que el gobierno de Javier Milei está usando todas las herramientas posibles para postergar una crisis hasta después de las elecciones, incluso al costo de deteriorar la economía real.

“La economía está subordinada a la política. El gobierno quiere llegar con inflación por debajo del 2% y el dólar pisado. Pero lo que genera es una distorsión enorme, porque ese tipo de cambio no refleja la realidad”, evaluó.

Los sectores exportadores -como la pesca y el petróleo, claves en la economía de Chubut- están sufriendo esta presión: tienen costos internos en alza por la inflación, mientras que sus ingresos en dólares están planchados por decisión oficial. Eso achica márgenes, frena inversiones y profundiza la recesión.

Al mismo tiempo, la suba del dólar puede poner presión sobre los precios domésticos y poner en riesgo el objetivo del tope del 2% mensual de inflación que se ha fijado el gobierno, como otra de las estrategias para llegar con chances a las elecciones de octubre.

El traslado a precios -aunque no inmediato- suele hacerse inevitable cuando el tipo de cambio se recalienta, lo que pone en jaque el anclaje inflacionario que sostiene la estrategia electoral del Gobierno.

DÓLAR FUTURO BARATO Y UNA FRASE QUE ENCENDIÓ EL MERCADO

En su repaso de lo ocurrido en las últimas semanas, Das Neves explicó, en diálogo con Actualidad 2.0, cómo se fue resquebrajando la estrategia oficial. Una señal clara fue cuando el ministro Luis Caputo lanzó aquella frase desafiante al mercado: “Comprá, campeón, no te la pierdas”, dijo en respuesta a quienes venían criticando que el dólar estaba barato. Pero el resultado fue el contrario al esperado: el mercado compró masivamente, el Gobierno retiró liquidez para frenar la escalada, y dejó al sistema financiero sin oxígeno.

“Subestimaron al mercado y la jugada se les dio vuelta. Hubo un momento en que vaciaron la plaza de pesos, generaron una distorsión total en las tasas y hoy no pueden recomponer la curva de pesos”, detalló el asesor.

APRETÓN MONETARIO O ASFIXIA ECONÓMICA Y EL DÓLAR FUTURO

El panorama se agravó con tasas de interés nominales del 30% anual en pesos y más del 4% en dólares, que según Das Neves a no responden a un apretón monetario, sino a una verdadera asfixia.

“Para evitar que la economía se mueva y presione sobre los precios, cortaron la liquidez de forma brutal. Eso impacta en la producción, el crédito y el consumo. Y la gente lo empieza a sentir cada vez más en el día a día”, planteó.

Otro punto crítico fue el uso del mercado de futuros: el Gobierno vendió dólar futuro a precios más bajos que el valor actual, buscando generar expectativas de baja.

“Eso es regalar reservas. Es una jugada desesperada que no cambia el fondo del problema: el mercado no confía. Y el FMI no va a prestarte dólares para que los vendas baratos”, cuestionó el analista.

Según Das Neves, el Fondo solo accedió a liberar los últimos USD 2.000 millones cuando el gobierno mostró señales de corrección, como la reciente suba del dólar. Pero advirtió que el equilibrio es muy frágil.

¿PUEDE EL GOBIERNO LLEGA “SIN CRISIS” A OCTUBRE?

Pese a las medidas del gobierno, el mercado financiero ya tomó posición: se está dolarizando. Las empresas e inversores buscan cobertura en bonos soberanos, obligaciones negociables y cualquier activo atado al dólar. Nadie quiere quedarse en pesos.

“El mercado ya no acepta pesos. Está claro que no le cree al programa económico y busca refugio en el dólar. Mientras tanto, el Gobierno hace malabares para contener la presión cambiaria sin instrumentos válidos”, evaluó.

La única posibilidad de un cambio de escenario, según Das Neves, sería una victoria contundente en octubre, que le permita al oficialismo revalidar su programa y recuperar algo de credibilidad.

“Hay bancos de inversi��n que apuestan a un ingreso de capitales si el gobierno supera el 45% de los votos. Pero hoy eso es solo una hipótesis optimista. La situación es de extrema fragilidad”, insistió el analista.

Como siempre aclaramos desde esta sección, este informe no constituye una recomendación ni garantiza resultados financieros. La información presentada tiene fines informativos, con el objetivo de aportar datos relevantes y explicaciones sencillas para el análisis personal. Antes de tomar decisiones de inversión o venta de activos, se recomienda consultar con profesionales especializados y considerar la situación individual de cada caso.