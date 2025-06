Aunque el contexto económico argentino cambia constantemente, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por quienes buscan resguardar sus ahorros. ¿Por qué? En parte, por la previsibilidad que ofrece: se sabe de antemano cuánto se va a ganar al finalizar el período de inversión, ya sea a 30, 60 o 90 días.

Pero esa misma seguridad también tiene su “costo”. En este episodio del podcast Economía en casa, Celeste Sánchez retoma este clásico mecanismo de ahorro y analiza si hoy —junio de 2025— sigue siendo una alternativa viable frente a otras como los fondos comunes de inversión o las billeteras virtuales. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube.

¿Qué tasa de interés paga un plazo fijo hoy?

Las tasas varían dependiendo del banco, esta semana se ubicaban entre el 27% y el 35% anual. Si bien en los últimos días se registraron aumentos, todavía están por debajo de la inflación. Por eso, no se trata de una herramienta para “ganarle al aumento de precios”, sino para proteger el valor de los ahorros en un contexto de incertidumbre.

¿Cómo sacar el mayor provecho?

Una estrategia útil para maximizar la rentabilidad es hacer plazos fijos sucesivos a 30 días y reinvertir el capital más los intereses al vencimiento. Esta técnica, conocida como interés compuesto, permite generar más ganancias que si se hiciera un solo plazo fijo a 90 días con el mismo monto inicial.

“El plazo es el mismo, pero como voy ganando intereses sobre los intereses que ya reinvertí, la ganancia termina siendo mayor”, explica Sánchez.

La ventaja de la previsibilidad

A diferencia de otras herramientas como los fondos comunes de inversión, el plazo fijo ofrece certeza desde el principio: se sabe exactamente cuánto se va a recibir al finalizar el plazo. Además, permite mantener el dinero fuera del alcance si sos de los que tienden a gastarlo apenas lo tienen disponible.

Para muchas personas, tener el dinero inmovilizado durante un tiempo determinado ayuda a evitar gastos impulsivos. “Es una forma de hacer de cuenta que esa plata no está, y después recuperarla con un pequeño plus”, señala la economista.

¿Se puede comparar entre bancos?

Sí. Algunos bancos permiten simular un plazo fijo sin ser cliente, desde su página web. Esto es ideal si querés comparar qué entidad financiera te ofrece mejor tasa por el mismo monto. En algunos casos, puede valer la pena abrir una cuenta en otro banco si la diferencia de rentabilidad es significativa.

¿Cuándo conviene, y cuándo no?

Como cualquier herramienta financiera, el plazo fijo no es bueno ni malo por sí mismo. Todo depende de tus objetivos. Si necesitás tener el dinero disponible en el corto plazo, puede no ser la mejor opción. En cambio, si sabés que no vas a tocar ese dinero por al menos 30 días, puede servir como una reserva controlada.

Y si te tienta gastarlo al tenerlo disponible en la cuenta o en una billetera digital, el plazo fijo funciona como un freno: durante el período de inversión, no se puede disponer del dinero sin cancelarlo (y, en muchos casos, perder el interés generado).

La importancia de decidir informado

Sánchez insiste en que no hay soluciones mágicas ni fórmulas únicas. “Cada uno tiene que decidir en función de cuáles son sus objetivos. Lo importante es conocer las opciones disponibles y tomar decisiones más informadas sobre qué hacer con nuestro dinero”, cierra.

Este episodio es parte del podcast Economía en casa, una producción original de ADNSUR que busca acercar herramientas concretas para el manejo de las finanzas personales. Está disponible en Spotify y YouTube.