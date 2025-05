El dólar oficial se encuentra en $1.160 para la venta, este lunes 19 de mayo de 2025. Mientras que el dólar blue, se ubica en $1.150 para la compra y $1.170 para la venta.

Así se encuentran el resto de las cotizaciones:

Dólar tarjeta: $1.508

Dólar mayorista: 1.133

Dólar MEP: $1.140,6

Dólar CCL: $1.160,73

Dólar Cripto: $1.142,83

QUE SÓN LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): Una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierte a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): Permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversionistas que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

JAVIER MILEI ANTICIPÓ UN BLANQUEO SIN PENALIDADES

El presidente Javier Milei adelantó este lunes detalles de una nueva medida que el Gobierno nacional planea anunciar en los próximos días para incentivar la incorporación de dólares al sistema financiero. Según explicó, el objetivo es facilitar que los argentinos puedan utilizar parte de los 200.000 millones de dólares no declarados que, de acuerdo a estimaciones, permanecen fuera del circuito legal.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario confirmó que se trata de un esquema similar a un blanqueo, aunque sin pago de impuestos ni penalidades. “Es como si fuera un blanqueo, pero sin el pago de impuestos”, explicó, y remarcó que el fin no es recaudatorio, sino “liberar” a los ciudadanos para que puedan usar su dinero sin temor a sanciones.

En línea con su discurso habitual, Milei defendió el plan con un tono confrontativo y desestimó las críticas que señalan que la medida podría beneficiar a fondos de origen ilícito. “¿Qué definimos como ilícito? La gente que intentó protegerse de los políticos ladrones son héroes, no delincuentes”, sostuvo.

A lo largo de la entrevista, reiteró varias veces que no le importa el origen del dinero: “No me importa de dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo”. Según el Presidente, los asuntos vinculados a la economía deben resolverse dentro del ámbito económico, y los temas legales en el plano judicial.

Milei también subrayó que este esquema permitirá monetizar la economía sin necesidad de emisión, ya que serían los propios ciudadanos quienes pondrían sus divisas en circulación. “La única forma que usted tiene para monetizar la economía es venderle pesos a cambio de dólares a quien quiera pesos”, explicó.

Por último, remarcó que los impuestos seguirán pagándose en pesos, lo que según su visión— contribuirá a generar mayor demanda de la moneda local y favorecerá su apreciación frente al dólar.