Este lunes, luego de la victoria legislativa de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, el dólar oficial registró una leve caída en su cotización. Por lo tanto, cerró la jornada en $1.105 para la compra y $1.155 para la venta , según los valores informados por el Banco Nación que son tomados como referencia para el mercado minorista.

Así cerraron el resto de las cotizaciones:

Dólar “blue”: $1.145 para la compra y $1.160 para la venta.

Dólar tarjeta: $1.501,50

Dólar mayorista: 1.133

Dólar MEP: $1.146,76

Dólar CCL: $1.165,51

Dólar Cripto: $1.147,40

QUÉ SON LOS DÓLARES “CARA CHICA”

Se conoce como dólares “cara chica” a los billetes de 100 dólares emitidos antes de 1996, que presentan una imagen de Benjamín Franklin de menor tamaño en comparación con los diseños más recientes. Muchos ahorristas que buscan comprar dólares exigen billetes más nuevos, conocidos popularmente como “cara grande”, dejando de lado las versiones más antiguas.

CUÁNTOS DÓLARES SE PUEDEN COMPRAR EN EL BANCO

Desde que se eliminó el cepo cambiario, las personas pueden adquirir dólares sin límite a través de los bancos, siempre que cuenten con una cuenta en pesos y otra en moneda extranjera para concretar la operación.

De acuerdo con las normativas vigentes del Banco Central, será necesario informar a la entidad con 48 horas de anticipación únicamente si la compra supera los 100.000 dólares. En caso de optar por la compra presencial en efectivo, el monto máximo permitido es de 100 dólares físicos.

CÓMO COMPRAR DÓLARES POR HOME BANKING: PASO A PASO

Con el fin del cepo cambiario, muchas entidades bancarias permiten la compra de dólares desde el home banking. Para operar, se recomienda consultar si el banco lo permite y tener en cuenta los horarios habilitados para hacerlo.

Ingresar al home banking y verificar que haya fondos disponibles en la cuenta en pesos. Ir al menú de opciones y seleccionar la sección de “Operaciones” o similar, donde figure compra/venta de dólares. Ingresar el monto en pesos que se desea cambiar y verificar cuántos dólares se recibirán, según la cotización vigente. Revisar los datos, aceptar los términos y condiciones, y confirmar la operación.

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA BANDA CAMBIARIA?

Con la salida del cepo, el Gobierno nacional implementó un esquema de banda móvil para el dólar, que oscila entre los $1000 y $1400. Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, dentro de ese rango el tipo de cambio puede fluctuar libremente.

“El Banco Central fijó un rango entre $1000 y $1400 con libre flotación. Estas bandas tienen que ser creíbles para alinear expectativas y controlar variables nominales. Si el dólar se acerca al techo, hay menos incentivo para comprar porque el BCRA puede vender sin límites. Si se acerca al piso, puede intervenir comprando e inyectando pesos”, detalló el funcionario.

QUE SÓN LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): Una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierte a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.Dólar CCL (contado con liquidación): Permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversionistas que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

JAVIER MILEI ANTICIPÓ UN BLANQUEO SIN PENALIDADES

El presidente Javier Milei adelantó este lunes detalles de una nueva medida que el Gobierno nacional planea anunciar en los próximos días para incentivar la incorporación de dólares al sistema financiero. Según explicó, el objetivo es facilitar que los argentinos puedan utilizar parte de los 200.000 millones de dólares no declarados que, de acuerdo a estimaciones, permanecen fuera del circuito legal.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario confirmó que se trata de un esquema similar a un blanqueo, aunque sin pago de impuestos ni penalidades. “Es como si fuera un blanqueo, pero sin el pago de impuestos”, explicó, y remarcó que el fin no es recaudatorio, sino “liberar” a los ciudadanos para que puedan usar su dinero sin temor a sanciones.

En línea con su discurso habitual, Milei defendió el plan con un tono confrontativo y desestimó las críticas que señalan que la medida podría beneficiar a fondos de origen ilícito. “¿Qué definimos como ilícito? La gente que intentó protegerse de los políticos ladrones son héroes, no delincuentes”, sostuvo.

A lo largo de la entrevista, reiteró varias veces que no le importa el origen del dinero: “No me importa de dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo”. Según el Presidente, los asuntos vinculados a la economía deben resolverse dentro del ámbito económico, y los temas legales en el plano judicial.

Milei también subrayó que este esquema permitirá monetizar la economía sin necesidad de emisión, ya que serían los propios ciudadanos quienes pondrían sus divisas en circulación. “La única forma que usted tiene para monetizar la economía es venderle pesos a cambio de dólares a quien quiera pesos”, explicó.

Por último, remarcó que los impuestos seguirán pagándose en pesos, lo que según su visión— contribuirá a generar mayor demanda de la moneda local y favorecerá su apreciación frente al dólar.

ACCIONES, BONOS Y RIESGO PAÍS

Luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el mercado respondió con señales positivas: los bonos argentinos muestran alzas de hasta 2%, mientras que las acciones de empresas nacionales que cotizan en Nueva York registran subas que superan el 9%.

En ese contexto, el riesgo país se ubica en 651 puntos básicos, mientras que los distintos tipos de cambio presentan movimientos mixtos.

Por el lado de los bonos soberanos, las primeras operaciones de la semana marcaron un incremento de hasta 2%, mientras que el panel de acciones argentinas en Wall Street muestra un fuerte repunte. Las empresas con mayores subas son: Banco Supervielle (9,50%), Telecom (6,94%) y BBVA (6,92%).

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR