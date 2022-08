Carlos Zambrano rompió el silencio tras la pelea con Darío Benedetto. El defensor peruano contó detalles del escandaloso hecho que se vivió en el Cilindro de Avellaneda y se quejó de la sanción que le impuso Boca: “Me la estoy llevando gratis”.

El zaguero dio detalles sobre el golpe de puño que recibió en su rostro. “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, comentó durante una entrevista con el medio peruano Trome, mientras que dijo que las consecuencias no fueron graves: “Solo fue una hinchazón”.

Tras la pena de dos partidos sin jugar impuesta por la Comisión Directiva de Boca, el futbolista indicó que "No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada. Me siento incómodo, pero solo queda aceptar”.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

“No soy mucho de ver las noticias que se publican acá. Prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”, culminó el peruano en relación a los medios en la Argentina.

Vale remarcar que estas son las primeras declaraciones en un medio de comunicación tradicional. Únicamente había dejado algunas declaraciones a través de su cuenta de Twitter, donde habló de “partido complicado” y de que la “entrega del equipo no es negociable”.