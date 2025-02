(Por Pasta de Campeón/ADNSUR)

Yocelyn Balboa, la campeona comodorense de kick boxing, logró una impresionante actuación en el Campeonato Mundial de la WKF (World Kickboxing Federation) celebrado en España. La atleta, junto al seleccionado argentino, conquistó nada menos que seis medallas de oro en diferentes categorías: Formas Mano Vacía (54kg.), K1(54kg.), Low Kick (54kg.), Full Contact (54kg.), Kick Light (54kg.) y debutó en la pelea de Box Profesional (57kg.), donde ganó en la primera ronda contra Austria.

Sin embargo, la destacada deportista tuvo que enfrentar duras críticas que la llevaron a expresarse en redes sociales.

"La gente que me crítica y juzga no tiene ni idea de todo el camino que he recorrido, las ganas que tengo siempre de aprender algo nuevo, animándome a competir siempre en lo que sea", señaló Balboa.

La campeona argentina destacó que ha tenido que soportar numerosos combates y abrirse camino