Waiwen Vóley se prepara para una nueva Liga Nacional con Bautista Gazaba como referente
Waiwen Vóley de Comodoro Rivadavia ya trabaja de cara a la temporada 2025/26 de la Liga de Voleibol Argentina (LVA RUS), con la ilusión renovada tras su primera histórica participación. Uno de los protagonistas que vuelve a ponerse la camiseta del conjunto patagónico es el opuesto marplatense Bautista Gazaba, quien se consolidó como referente del plantel dirigido por Lisandro Luppo.
Gazaba expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Muy contento de volver. El año pasado fue mi primera temporada en Waiwen y fue muy positiva. Nos quedamos a las puertas del tercer puesto en la Copa ACLAV y peleamos en cuartos de final con Ciudad, fue una muy linda liga”, destacó.
El equipo ya inició las prácticas en Comodoro Rivadavia y tendrá como previa a la competencia oficial dos amistosos de jerarquía frente a Boca Juniors en la ciudad. Con varias caras nuevas, el plantel busca afianzar la química grupal y mantener el espíritu competitivo que los caracterizó en su debut.
Respecto a los refuerzos —Nicolás Oldani (central), Ignacio Segovia y Lucas Astegiano (armadores), Bruno Wagner, Kaj Bonacic y Marcos Richards (puntas receptores)— Gazaba sostuvo: “Los chicos nuevos vienen con experiencia y suman mucho. Hay varios que tienen muchas ligas jugadas y eso aporta desde lo deportivo y lo humano. También se suman jóvenes del club y tratamos de transmitirles lo que aprendimos en estos años”.
El valor del grupo humano
Más allá de lo deportivo, Gazaba remarcó la importancia de la unión del equipo: “Waiwen se trató mucho de eso, de formar un lindo grupo. Primero armar un buen grupo humano y después redoblar la apuesta en los entrenamientos. Siempre es mejor que el grupo se lleve bien para poder lograr mejores resultados”.
Con el objetivo claro de ser protagonistas en la próxima LVA, Waiwen Vóley se prepara con la misma receta que lo llevó a crecer rápidamente: trabajo, compromiso y la construcción de un equipo sólido dentro y fuera de la cancha.