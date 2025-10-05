Waiwen Vóley abrió con un triunfo la serie de amistosos en Comodoro ante Boca
El equipo comodorense se llevó el encuentro por un luchado 3-2 ante los “xeneizes”, en el primero de los partidos preparatorios para el comienzo de la Liga de Voleibol Argentina 2025/26.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Waiwen Vóley le ganó en el Socios Fundadores a Boca Juniors por 3-1, en el primer amistoso de una serie de choques que se realizarán en el Socios Fundadores, Esquel y el Club Huergo, nuevamente en la ciudad.
En parciales de: 25-23; 25-21; 18-25; 14-25 y 15-10, los dirigidos por Lisandro Luppo se quedaron con el encuentro ante el gran equipo de Marcelo Gigante.
Fue el primer encuentro de los partidos amistosos del equipo comodorense y el próximo será el domingo en el Socios Fundadores.
LA LIGA DE VÓLEY 2025/26 CON WAIWEN DE COMODORO PROTAGONISTA
La temporada 2025/26 de la Liga de Voleibol Argentina (LVA) marcará una edición histórica por varios motivos y contará con la participación de Waiwen de Comodoro Rivadavia.
A partir de octubre comenzará la disputa con un total de diez equipos, una cifra menor respecto a temporadas anteriores a raíz de la baja de dos conjuntos —CEF N°5 de La Rioja y Regatas Corrientes—, aunque con el regreso estelar de UPCN de San Juan, el máximo campeón del certamen y flamante ascendido de la Liga Nacional.
LOS DIEZ PROTAGONISTAS
Los clubes confirmados que darán vida al torneo son:
- UPCN de San Juan (campeón Liga Nacional FeVA)
- Ciudad Vóley (tricampeón vigente)
- Monteros Vóley de Tucumán
- Defensores de Banfield
- San Lorenzo de Almagro
- Boca Juniors
- Tucumán de Gimnasia
- Waiwen de Comodoro Rivadavia
- Vélez Sarsfield
- River Plate
FORMATO TOUR: LA COMPETENCIA SIGUE GIRANDO POR EL PAÍS
Tal como determinó la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), se mantiene el formato Tour, que seguirá, al menos, hasta la temporada 2028/29.
Este sistema propone que la competencia principal no cuente con localías fijas por fecha, sino que un club asuma la organización de cada “Tour” (fecha múltiple), permitiendo que la elite del vóley argentino visite diferentes ciudades a lo largo del calendario.
- Fase Regular: todos contra todos, en sedes rotativas.
- Playoffs: los ocho mejores avanzan a cuartos de final, en partidos de ida y vuelta, salvo la final, que será al mejor de cinco encuentros.
- El formato busca fortalecer la experiencia de los aficionados y la visibilidad del vóley en múltiples localidades.
COMPETENCIAS OFICIALES
La acción comenzará en octubre y se extenderá hasta abril de 2026, incluyendo estas tres competencias tradicionales:
- Supercopa: apertura de la temporada, reuniendo a los mejores de la edición pasada.
- Copa ACLAV: emocionante copa nacional extendida a varios meses.
- Liga Argentina de Vóley (LVA): el plato fuerte, donde nueve equipos buscan la consagración.