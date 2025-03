Waiwen Vóley de Comodoro Rivadavia finalizó en el octavo puesto de la fase regular de la Liga de Voleibol Argentina (LVA RUS), que este fin de semana disputará sus series de cuartos de final en el Polideportivo Braian Toledo (Buenos Aires).

Los dirigidos por Lisandro Luppo tuvieron el cierre de la fase regular con el Tour 6 en Monteros (Tucumán), con derrotas ante los locales Monteros (1-3) y Tucumán de Gimnasia (2-3) y una caída ante San Lorenzo (2-3), sumando dos puntos que lo confirmaron matemáticamente como clasificado entre los mejores ocho equipos, pero sin poder evitar al puntero Ciudad Vóley.

Los playoffs de la LVA RUS se disputarán al mejor de tres partidos entre el 1º y el 4 de marzo, con las otras series siendo los duelos entre CEF-Boca (2º vs. 7º), Monteros-River (3º vs. 6) y San Lorenzo-Tucumán de Gimnasia (4º vs. 5º). Ciudad-Waiwen será el choque entre el primero y el octavo de una fase regular dominada por los dirigidos por Hernán Ferraro.

Lisandro Luppo, el entrenador que creó de la nada un club de vóley y que hoy compite en la liga nacional

En la regular, Ciudad venció en ambos cotejos disputados (3-1 y 3-0) con buenas actuaciones de Jonás Ponzio y Fausto Díaz. Waiwen finalizó la fase regular en Tucumán, tuvo descanso el lunes, y el martes volvió a los entrenamientos físicos y con pelota, además de un amistoso ayer ante Boca Juniors.

Este viernes realizó trabajos de fuerza y por la noche entrenará en el escenario de los cuartos de final. El primer partido será este sábado a las 21:00, mientras que el lunes 3 de marzo en el mismo horario será el segundo partido, y de ser necesario un tercer juego, se llevará a cabo al día siguiente en horario a confirmar. Cabe destacar que las semifinales sí serán series de local y visitante.

En la previa de los cuartos Lisandro Luppo, entrenador del elenco comodorense, expresó: “El grupo está bien, está completo, algunos vienen cargados de Tucumán pero ya se han recuperado. La expectativa que tenemos viene con mucha ansiedad, sabemos que es un partido difícil pero lo vamos a ir a buscar, vamos a tratar de ganarlo, porque ese es el objetivo que nos pusimos con los chicos. Espero que podamos volver y traer la serie a casa para poder jugar de local”.

Waiwen clasificado a los playoffs: ¿cuándo jugará y quién será su rival?

LVA RUS 2025 – Cuartos de final

Polideportivo Braian Toledo (Bs. As.) Sábado 1 de marzo - Partido 1

12:00 - Tucumán de Gimnasia vs. San Lorenzo

15:00 - River Plate vs. Monteros Vóley

18:00 - Boca Juniors vs. CEF5 La Rioja

21:00 - Waiwen Vóley vs. Ciudad Vóley

Lunes 3 de marzo - Partido 2

12:00 - San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia

15:00 - Monteros Vóley vs. River Plate

18:00 - CEF5 La Rioja vs. Boca Juniors

21:00 - Ciudad Vóley vs. Waiwen Vóley

Martes 4 de marzo - Partido 3 (De ser necesario – Horarios a confirmar)

San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia

Monteros Vóley vs. River Plate

CEFNº 5 La Rioja vs. Boca Juniors

Ciudad Vóley vs. Waiwen Vóley