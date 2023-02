Eduardo “Pato” Antognoli es un técnico reconocido en la ciudad de vasta trayectoria, que llevaba varios años alejados de las canchas por decisión personal y familiar. Este martes se conoció que acompañará a Jorge “Gato” Montesino en el cuerpo técnico del Club Huracán donde también dirigirá la reserva.

Consultado por Pasta de Campeón sobre esta decisión y propuesta que tuvo, Antognoli explicó, "estoy contento porque uno vuelve al ruedo, al lugar que a uno le gusta. Por ese lado contento y bueno me ayuda. La charla nace con el Gato Montesino hablando de todo un poco de fútbol. Me dice que voy a hacer, si estoy metido en el fútbol, él me vinculaba al club USMA. Y con lo que me había pasado pensaba que yo no estaba en funciones, por esa situación de Lili", en referencia al fallecimiento de su compañera de vida por más de 40 años.