Vuelta Ballenas 2025: hay récord de inscriptos en una carrera con proyección nacional e internacional

Puerto Madryn se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte y el turismo con la próxima edición de "Vuelta Ballenas". La competencia de Mountain Bike (MTB) más importante de la Patagonia ha superado todas las expectativas, cerrando su inscripción con un impresionante récord de 1200 competidores. Este logro consolida a "Vuelta Ballenas" como una cita ineludible en el calendario deportivo nacional, ubicándose entre las cinco mejores carreras de Mountain Bike de Argentina.

Pablo Damián Neme, organizador de la competencia, destacó el crecimiento y la proyección del evento. " Vuelta Ballenas se ha convertido en una de las principales competencias de Mountain Bike de Argentina , en la cual participan competidores de la Argentina y países limítrofes. Además, Vuelta Ballenas es un buen programa familiar, donde los competidores y sus acompañantes pueden recorrer la Expo. Como novedad de esta edición incorporamos la versión Mini Vuelta Ballenas, una actividad recreativa pensada para chicos de 4 a 12 años", comentó Neme, subrayando la visión inclusiva y familiar del evento.

La carrera tendrá lugar el 21 de septiembre en Puerto Madryn. La lista de inscriptos incluye a corredores de todo el país, y ya se confirmó la participación de los campeones de la última edición, Franco Orocito y Yesica Cantelmi, quienes buscarán revalidar sus títulos. Como gran novedad, se suma la presencia, por primera vez, de Alvarito Macías, una figura destacada del MTB que promete dar batalla por los primeros puestos.

La EXPO Vuelta Ballenas: un ícono del ciclismo

En el marco de la competencia, se realizará la ya tradicional EXPO Vuelta Ballenas, un verdadero ícono del ciclismo patagónico. Este evento complementario tendrá lugar en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn, sede oficial de la carrera, y podrá visitarse los días 19, 20 y 21 de septiembre. La expo contará con más de 20 stands de marcas reconocidas del sector, exposición de bicicletas de alta gama y una amplia oferta de productos relacionados con el ciclismo y el deporte.

Deporte y Turismo: un motor económico para Madryn

El fin de semana de "Vuelta Ballenas" no solo es un evento deportivo, sino que representa una importante inyección económica para la ciudad de Puerto Madryn. La presencia de 1200 competidores, sumados a más de 2400 acompañantes y familiares, genera un círculo virtuoso que beneficia directamente a hoteles, restaurantes, comercios locales y empresas turísticas.

Una encuesta realizada en la edición anterior reveló datos contundentes sobre el impacto turístico:

Más del 40% de los competidores viaja de otras provincias de Argentina y países extranjeros.

El 37% viaja con más de 2 o 3 acompañantes, y un impresionante 47% lo hace con más de 3 acompañantes.

El 80% de los visitantes utiliza distintas ofertas de hospedaje, incluyendo hoteles tradicionales y plataformas de alojamiento.

En cuanto a la estadía, el 84% de los visitantes permanece en Puerto Madryn durante 3 o más días, aprovechando la oportunidad única para conocer y recorrer la ciudad con la familia y amigos. Actividades como el avistaje de ballenas, el snorkeling con lobos marinos y el disfrute de la reconocida oferta gastronómica local son parte del itinerario de muchos.

Esta competencia cuenta con el respaldo de instituciones clave como la Municipalidad de Puerto Madryn – Ente Mixto de Promoción Turística y Chubut Deportes, lo que refuerza su impacto positivo en el desarrollo local y regional.

Con información del Equipo de Comunicacion de Vuelta Ballenas, redactado y editado por un periodista de ADNSUR