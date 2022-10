(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Por estas horas se volvió viral un tierno momento que se llevó adelante en el Autódromo de Comodoro Rivadavia, donde se lleva adelante el Turismo Carretera.

Según relata La Gaceta Truncadense, Braian Cocha decidió pedirle matrimonio a su novia Zoe Alcaino con la complicidad del reconocido piloto de Ford, Mariano Werner y se vivió un momento especial y de emoción en boxes.

“Nunca me pasó de tener a dos hinchas de esta manera, me llevé una sorpresa cuando hablé con tu novio que me dijo que quería hacer algo acá adentro del box”, comentó el piloto Werner y el joven Braian se arrodilló para pedirle casamiento a la truncadense Zoe Alcaino.