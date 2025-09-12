Violencia en el fútbol: imputaron a hinchas y aplicarán derecho de admisión en Cipolletti

El Club Cipolletti y la Fiscalía de Río Negro resolvieron aplicar el derecho de admisión a integrantes de la facción denominada “La 69”, tras los graves incidentes ocurridos el pasado 31 de agosto en inmediaciones de La Visera de Cemento, luego del partido frente a Ciudad Bolívar.

Imputaciones y restricciones judiciales

El jueves se formularon cargos a ocho personas por su participación en los disturbios, donde un grupo de alrededor de 40 individuos arrojó piedras y objetos contundentes contra policías, vehículos e instalaciones del club. Durante los hechos, los acusados profirieron amenazas como “van a cobrar todos” y “hay que bancar a Cipo, si no se va a pinchar todo”.

El fiscal Diego Vázquez indicó que los imputados deberán responder por delitos de intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad, en calidad de coautores. El juez que intervino habilitó un plazo de cuatro meses de investigación y fijó como medida cautelar la prohibición de acercamiento a La Visera de Cemento durante los partidos de Primera División del Torneo Federal A.

La restricción regirá desde media hora antes hasta media hora después de cada encuentro, y los imputados deberán informar en la Comisaría Cuarta el lugar donde permanecerán durante los partidos.

Medidas del club

En paralelo, el Club Cipolletti emitió un comunicado oficial en el que anunció la aplicación inmediata del derecho de admisión a los hinchas involucrados. Además, comunicó que el grupo que habitualmente se ubica detrás del arco sobre el pasaje Kleppe tendrá prohibido el ingreso con bombos, trompetas, banderas o cualquier elemento contundente, medida que busca resguardar la seguridad y el orden en los encuentros.

Durante la audiencia se aclaró que aún quedan personas sin identificar que habrían participado en los incidentes. La Fiscalía no descartó citar a algunos de los imputados para colaborar en la identificación de los restantes.

Este viernes, después del mediodía, se realizará una nueva audiencia de formulación de cargos para los hinchas que no pudieron estar presentes en la primera jornada, en el marco de una investigación que busca frenar los hechos de violencia y garantizar la integridad de los asistentes en La Visera de Cemento.