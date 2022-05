(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Tras su llegada al club Deportivo Roca, Cesar Villarroel a días de comenzar la competencia local, no solo se encontró con el equipo, sino con la decisión del club de jugar además el Torneo local clasificatorio al provincial que otorga una plaza al regional.

Por ello, le planteó su postura al presidente de la institución, y finalmente se bajaron de esta competencia para apuntar a un proyecto y solamente enfocarse en el torneo local. Consultado por Pasta de Campeón, Cesar Villarroel se refirió al presente y su proyecto a futuro con la institución.

En referencia a bajarse del torneo clasificatorio, mencionó, “fue por decisión mía, el presidente tomo por qué no podemos participar. Por esas decisiones nos decidimos bajarnos y prepáranos para pelear bien en la competencia que tenemos que es la principal del club”.

Villarroel, se sinceró y fue cauto a la hora de comenzar jugando dos torneo en simultáneo, “yo magia en 9 días no puedo hacer, y jugar miércoles y domingos dos competencia exigente no puedo. Porque tampoco tengo un plantel amplio y no puedo traer muchos chicos porque ya están todos armados”.

Valorando el trabajo que algunas instituciones, “a un futuro sí, pero al equipo hay que prepararlo muy bien y trabajar duro para poder pelear con una competencia de ese nivel. Hoy han crecido los equipos como Palazzo desde que llevo a Javier Guerreiro, como Petroquímica que llevo varios jugadores de jerarquía y nombre, o Laprida que también se armó bastante bien.

Por último, pensando en un futuro proyecto y el proceso de trabajo, “Villa” expresó, “nosotros vamos a estar en un proceso de que los chicos me van a empezar a conocer mi idea de trabajo, y eso va a llevar su tiempo y no podemos estar en dos competencias por estos momentos, a futuro seguramente que sí. Lo de participar en un torneo provincial era en un futuro, para el próximo año. Me encontré con chicos que juegan muy bien a la pelota, pero necesitamos trabajar muchísimo”.