Luego del polémico cambio en el que Lisandro López se fue molesto de la cancha, se conoció un video en el cual el capitán de Racing le pide la modificación a Sebastián Beccacece con un insulto. "Sacame, la c.. de tu madre", fueron los textuales del fútbolista que no se siente cómodo en el esquema del nuevo DT.

La filmación, captada por TyC Sports, se volvió viral en las redes sociales y generó suspicacias sobre la relación entre el entrenador de 'La Academia' y quien hoy es la bandera del equipo. A los 25 minutos del segundo tiempo, 'Licha' pidió su reemplazo luego de perder una pelota y Beccacece le hizo caso: lo sacó de la cancha y envió al césped a David Barbona.

Hace varios partidos que López no se encuentra cómodo dentro del once inicial. De todos modos, colabora en aspectos defensivos y sigue justificando su ingreso al elenco titular: más allá de todo, es fundamental en el equipo de Avellaneda y los hinchas no conciben un plantel sin su presencia.