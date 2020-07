Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, expresó que si no vuelve el fútbol, las empresas dejarán de pagar los derechos de televisación y los clubes deberán "bajar la persiana". La "Brujita" expuso una visión distinta a la que expresó días atrás Carlos Tevez, su excompañero en el seleccionado y capitán de Boca Juniors, y también marcó sus diferencias con la actual conducción del fútbol argentino.



"Yo lo escuchaba a Carlos, a quien entiendo y quiero, pero su mirada es muy corta. Todos tuvimos alguien cercano enfermo, o por lo menos yo tuve, y eso no me mueve la aguja. Lo que la mueve es que si no volvemos, la tele no paga más, tenemos que desarmar los planteles, bajamos la persiana y el año que viene veremos qué pasa", advirtió en una entrevista a radio Cooperativa (AM 770).



Bajo este contexto, agregó: "El fútbol argentino vive en una nebulosa y para la tele, esto no es infinito. La gente que está pagando sin que nosotros juguemos debe estar diciendo 'no pagamos más' y quiero ver si pasa eso".



Además de diferenciarse de Tevez, Verón criticó la falta de planificación por parte de la conducción del fútbol argentino y consideró como "una locura" que los equipos que juegan Copa Libertadores no se estén entrenando.

"Esto se dilató muchísimo. La decisión de poner una fecha para volver a los entrenamientos se tendría que haber tomado antes. En un momento, cuando se hablaba de esto parecías un insensible y hoy los que decían eso, ahora están presionando para volver a entrenar", remarcó.



El presidente de Estudiantes cree que haber fijado "muchísimo antes" una fecha probable de reinicio de las prácticas podría haber sido "una solución" para los clubes y para los jugadores. "Con una fecha, si bien no pueden salir, a los jugadores los podés liberar de comer un asado o un chocolate o de acostarse temprano o tarde", ejemplificó.



"La realidad es que hay mucha incertidumbre por lo que estamos pasando y por lo que puede pasar. En Estudiantes estamos ordenados, tenemos las cuentas bien y nos vamos enterando a medida que van sucediendo. Es difícil cuando no hay nada planificado sobre lo que podemos trabajar", insistió.



Según Verón, sus diferencias con la cúpula dirigencial que encabezan Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, responsables de AFA y Liga Profesional, respectivamente, pasan por "no saber qué pasa" en el fútbol argentino. "Lo que me aleja es esto, no saber qué pasa, cuando vamos a volver. Es entendible que estamos en pandemia pero no puede ser que no haya una reunión. Podemos patalear y gritar pero después nada más", lamentó.



"Se necesitará mucho tiempo para que el jugador se ponga bien, después hay que ver cómo serán los campeonatos. Hoy, el protocolo es lo de menos, porque hay un millón de cosas más importantes dentro del fútbol. Si no tenemos un plan de contingencia, la situación se va a poner compleja", sentenció.