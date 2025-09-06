El partido enfrentó al campeón de la Liga Profesional 2024 (Vélez) con el ganador de la Copa Argentina 2024 (Central Córdoba). El duelo tenía un condimento especial, ya que significaba la revancha de la final de Copa Argentina disputada meses atrás, donde el Ferroviario había dado el golpe al imponerse por 1-0.

Sin embargo, en Rosario la historia fue diferente. Con contundencia y un Gordon intratable, Vélez se impuso con claridad para gritar campeón una vez más.

Con este triunfo, el equipo de Liniers alcanzó su segunda Supercopa Argentina y elevó su palmarés a 19 títulos oficiales reconocidos por la AFA. Además, se trata del segundo título del año para el “Fortín”, que ya había festejado en la Supercopa Internacional tras vencer a Estudiantes de La Plata.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

El dato

La final disputada en el Gigante de Arroyito contó con un marco imponente de hinchas de ambos equipos, que viajaron hasta Rosario para acompañar a sus equipos en una nueva definición del fútbol argentino.