El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se llevó un cortado encuentro celebrado bajo la lluvia en Liniers, con el tanto de Juan Martín Lucero a los 6 minutos del primer tiempo. La revancha se celebrará el miércoles 21, desde las 19.15 hora argentina, en la ciudad de Guayaquil.

Vélez apostó en el comienzo a un dibujo táctico elástico que se transformó en 4-3-3, cuando Centurión, por derecha, y Bouzat, por izquierda, buscaron profundizar por las bandas.

Con el equilibrio que le dio a la zona central el tándem Cáceres –Mancuello, el equipo de Pellegrino manejó el balón en el arranque y maniató los tibios intentos de un par ecuatoriano que dependió mucho de lo que pudiera elaborar el argentino Damián Díaz (ex Rosario Central y Boca Juniors).

En la primera aproximación concreta, el local facturó, cuando Tomás Guidara levantó centro desde la derecha; el mendocino Lucero metió un cabezazo bombeado; el arquero argentino Javier Burrai (ex Brown de Puerto Madryn) se resbaló y la pelota ingresó por el poste derecho.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Miguel Brizuela; Federico Mancuello y Santiago Cáseres; Ricardo Centurión, Lucas Janson y Agustín Bouzat; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros y Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno Piñatares, Emanuel Martínez y Leonel Quiñónez; Damián Díaz; Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.

Gol en el primer tiempo: 6m. J.M. Lucero (VS)

Cambios en el segundo tiempo: 22m. Adonis Preciado por E. Martínez y Jonathan Perlaza por Quiñónez (B); 32m. Luca Orellano por Centurión (VS); 33m. Michael Carcelén por Molina y Matías Oyola por Piñatares (B); 38m. Gonzalo Mastriani por Garcés (B); 39m. Cristian Tarragona por Janson (VS); 46m. Nicolás Garayalde por Mancuello y Gerónimo Poblete por Lucero (VS).

Amonestados: Garcés, Piñatares, León y Riveros (B) Guidara y Lucero (VS)

Estadio: José Amalfitani

Arbitro: Raphael Claus (Brasil)