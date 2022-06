Valentina Ramos Mercegué: “Cada entrenamiento y sacrificio por este deporte valió la pena”

La comodorense Valentina Ramos Mercegué (18), hizo historia junto con la Selección Argentina y obtuvieron el 8vo. puesto en la final del Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, en Guimarāes- Portugal. “Íbamos con el objetivo muy claro y se cumplió” expresó.

Fue tras seis años de no lograr clasificar a una cita mundialista, y el pasado fin de semana, la Selección Argentina de Gimnasia Aeróbica logró el 8vo. puesto en la final del Campeonato Mundial y tuvo como protagonista a la comodorense, Valentina Ramos Mercegué.

Sobre sus primeras sensaciones, luego del logró obtenido con la Selección y en su debut en un Mundial de Gimnasia Aeróbica, Valentina expresó que “todavía no puedo describir todo lo que viví estos días, estoy media shokeada” pero, aseguró que “confirme que cada entrenamiento, sacrificio, al venir a vivir a Buenos Aires, por este deporte que me apasiona valió la pena”.

La comodorense Valentina Ramos Mercegué hizo historia en el Mundial de Gimnasia Aeróbica 2022

La atleta de Comodoro con tan solo 18 años tuvo su primera cita mundialista y llegó con el elenco argentino a una final, luego de seis años de no lograr clasificar.

“Soy una de las más pequeñas de todo el equipo y recién el año pasado entré en la categoría Seniors y me dieron la oportunidad de conformar un grupo, donde mis compañeros son muchos más grandes y tienen años de experiencia en esta categoría. Me gustan los desafíos y pude cumplir lo que quería” manifestó ante el Departamento de prensa de Comodoro Deportes.

“Tuvimos un gran resultado, me dejó impactada y contenta, ya que Argentina no lograba llegar a una final mundial desde el 2016 y poder lograrlo, siendo mi primer mundial, me pone muy feliz” argumentó Valentina.

Con el equipo argentino de Gimnasia Aeróbica, después de haber conquistado tamaña hazaña contó que tras conocer el resultado final “todos nos pusimos a llorar de la emoción, no podíamos creerlo. Pudimos quedar octavos de veinte, sabiendo que Europa tiene un nivel muy bueno y eso me pone muy contenta. Íbamos con el objetivo muy claro y se cumplió”.

¡Orgullo comodorense! Valentina Ramos Mercegue finalista del Mundial de Gimnasia aeróbica en Portugal

En lo que concierne a lo que será el segundo semestre del 2022 para Valentina, su inmediato compromiso será este 29 de junio, cuando afronte el Torneo Nacional de Clubes, en Misiones, y que será clasificatorio al Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica, en diciembre, en Colombia. “Será otro desafío más” confesó.

Sobre el final, la atleta agradeció a “mi familia, a la gente que estuvo mandándome mensajes de apoyo y alentando a Argentina a través de la transmisión del torneo, a mis entrenadores; Lorena Luisio, Jorge Fillón, a Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Carlos Grünewald, entrenador del Departamento Metodológico, y a mi masajista deportivo; Nicolás Vosila de Optima”.

El seleccionado argentino estuvo compuesto por: Valentina Ramos Mercegué, Catalina Juri, Daiana Nanzer, Rocío Veliz y Kevin Riveros, junto con los entrenadores: Lorena Luisio, Jorge Fillón, María Corvalán y Claudia Mina.