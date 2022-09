Uno de los refuerzos de Huracán de Comodoro fue dirigido por Maradona: ¿Quién es?

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Privilegio. Es la única palabra con la que se puede describir a Rodrigo Ledesma, delantero que arribó a Comodoro Rivadavia para disputar el Torneo Regional Federal Amateur con Huracán, y que fue dirigido por Diego Armando Maradona.

El atacante de 22 años estuvo con el astro argentino en su paso por Gimnasia y Esgrima (La Plata). En 2019 recibió un llamado interno y quizás, el más esperado por todo jugador de fútbol: subir al plantel de Primera División. En este sentido, Ledesma tuvo la gran oportunidad de presentarse ante Maradona y quedó impactando cuando llegó ese momento.

"Fue terrible, haber conocido a Diego fue lo mejor que me pasó en la vida. Creo que no va a existir algo igual en mi carrera, que me entrene fue algo soñado e inesperado. No lo podía creer", comentó.

En total se acumularán 130 mm de lluvia entre el lunes y el martes: la mayor intensidad será entre las 21 horas y 3 am

Precisamente, sobre dicha presentación contó que "Fue todo muy rápido, me llamaron de Primera y tuve la posibilidad de estar ahí con él. No me salían las palabras, ver las fotos nuevamente me trae recuerdos hermosos, tengo los mejores recuerdos y soy un afortunado, solo pocas personas tuvieron la chance de ser dirigido por Diego. Estoy muy contento".

Sobre la primera vez que habló con Maradona, detalló que ese recuerdo lo tiene grabado en su memoria. "Me acuerdo patente, cuando fui a entrenar me dijo nene, no se acordaba los nombres de los chicos que subieron conmigo. En ese momento no se acordaba cómo se llamaban los jugadores que estaban en Primera como Brahian Alemán, Víctor Ayala, entre otros", reveló.

Qué rubros estarán cerrados por el Día del Empleado de Comercio y cuánto deberán pagarles si trabajan

En sus primeras indicaciones, me gritaba "pibito atacá al primer palo". Con el correr de las prácticas, Maradona se acercó varias veces y habló con Ledesma. "Disculpame, ¿Cómo te llamás?.. Perdoname, es que no me sé el nombre de todos los chicos", recordó el futbolista que con reciente paso por Sporting de Punta Alta.

El jugador se inició en Independiente de Chivilcoy, saltó a San Lorenzo de Almagro y formó parte de las formativas, aunque no logró la continuidad de pretendía.

Precisamente, en el "Cuervo" compartió pensión con un actual futbolista de Jorge Newbery, Walter Perea. "Es una gran amigo y excelente persona, me llevo muy bien y lo conozco hace bastante. Ahora nos vamos a enfrentar, es un gran jugador y lo lindo que te da el fútbol. Voy a dar lo mejor de mí y tomarlo con tranquilidad", remarcó.

Peligro: se desprendieron rocas gigantes del Cerro Chenque y cayeron sobre Ruta 3

Tras jugar siete meses en la Liga Sur de Bahía Blanca, arribó a Huracán por medio de su representante y también, la ventaja de ser dirigido por Jorge Montesino en Sporting.

"Tengo grandes expectativas, tomé la decisión de venir a un club grande de la Patagonia y voy a dar lo mejor. Desde que llegué se comportaron conmigo de la mejor manera y estoy preparado para lo que se viene. Jugar un Regional no es fácil pero estoy preparado para este desafío", culminó Ledesma.