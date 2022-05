A nadie le puede importar el número que llevará la torta de cumpleaños de uno de los grandes arqueros que tuvo Comodoro Rivadavia, pero son 75 bien vividos, donde escribió varios capítulos deportivos de su historia en una cancha de fútbol.

Nació en la calle Urquiza y los libros añejos aseguran que tenía 14 años cuando saltó a la Primera del Globo con una victoria en cancha de Oeste 4-3. Del primer partido oficial a defender el arco de la Selección local que dirigió Casimiro García habían pasado apenas tres años, pero Juan Carlos "Bocha" Rodríguez comenzaba a destacarse con apenas 17 años en la recordada Copa “Béccar Varela” en la ciudad de Mar del Plata.

Rodríguez fue el arquero en los recordados torneos Nacionales que llena de orgullo a todos los hinchas de Huracán, y hasta tuvo la posibilidad de ir a probarse a Buenos Aires, pero el destino no quiso que su historia se escriba lejos de Comodoro. “Estudiantes fue el primer club que me pidió, entrené un mes allá y el técnico que era Ignomiriello me quería pero Huracán pidió una fortuna y tuve que volverme", le contó a Jornada en el 2018.

Lo pararon en un control y descubrieron que su camioneta tenía el chasis de un vehículo robado en Buenos Aires

Siempre le quedó la duda de saber si hubiera podido rendir en ese nivel. También entrenó un corto tiempo en San Lorenzo y en Independiente, club del cual es hincha, y si bien Jorge Newbery y Cipolletti lo sedujeron para quedarse con sus servicios, él eligió siempre a Huracán de Comodoro.

TERMINÁ DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ