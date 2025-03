Uno de los ex arqueros más importantes de la historia de Boca está en terapia intensiva y preocupa su salud

Hugo Orlando Gatti, ícono del fútbol argentino y uno de los arqueros más destacados de la historia de Boca Juniors, enfrenta un grave desafío de salud a sus 80 años. Hace 25 días, fue sometido a una cirugía de cadera tras un accidente en la vía pública, pero su recuperación se ha visto obstaculizada por un cuadro respiratorio agudo.

Los fanáticos y amigos del fútbol se mantienen atentos a su evolución, esperando un pronto restablecimiento de este querido referente del deporte. Fue internado en terapia intensiva tras contraer una neumonía, lo que preocupó al ambiente del fútbol.

En marzo de 2020, el “Loco” se contagió de Covid. Al inicio de la pandemia de coronavirus, estuvo internado y según contó, una vez recuperado, estuvo al borde la muerte.

“Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir”, relató.

EL DIFÍCIL MOMENTO QUE ATRAVESÓ GATTI EN 2024

A mediados de 2024, Gatti enfrentó el momento más difícil de su vida: la muerte de Nacha Nodar, su esposa y compañera durante más de 50 años. Su partida dejó un profundo vacío en el exarquero, quien siempre destacó el amor y el apoyo incondicional que ella le brindó a lo largo de su carrera y su vida.

Cabe recordar que, el exarquero y la exmodelo Nacha Nodar se casaron en 1977, luego de un tiempo de noviazgo, y juntos formaron una familia con sus dos hijos, Federico y Lucas, este último con una carrera como futbolista en distintos clubes de Argentina y Europa.

Sobre el inicio de su historia de amor, Nacha contó en una entrevista con Susana Giménez en 2008: “Yo era una bebé. Nos conocimos a la vuelta de mi casa, en un negocio que tenían Luis Artime y Carlos Griguol, jugadores amigos de él. Él era un poco amigo de mis hermanos, pero no me dio bolilla. A los cuatro o cinco años, en Mar del Plata, nos volvimos a ver y al regresar nos consolidamos, aunque en ese momento él tenía novia allá”.

UN REPASO POR LA CARRERA DEL LOCO GATTI EN EL FÚTBOL

El “Loco” Gatti defendió los colores de Boca, River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta. Su etapa más gloriosa la vivió en el Xeneize, donde se convirtió en el arquero con más partidos disputados en la historia del club, con un total de 417 encuentros, detalló Todo Noticias.

Durante su paso por el club de la Ribera, ganó dos Copas Libertadores, una Copa Intercontinental en 1977 y los campeonatos Metropolitanos de 1976 y 1981. En su trayectoria en otros equipos, jugó 224 partidos en el Lobo, 93 con el Millonario, 45 con el Tatengue y 38 con el Bohemio. A nivel internacional, jugó en la Selección argentina en 18 oportunidades.

Más allá de los números y estadísticas, el Loco dejó su huella con un estilo de juego revolucionario para la época. Demostró durante su carrera una gran capacidad para jugar con los pies, fue un arquero pionero, que rompió esquemas y se adelantó a su tiempo. Su pelo largo, su personalidad y la cintura mediática lo convirtieron en una figura icónica dentro y fuera del campo

En su trayectoria, logró atajar 26 penales y devoción por el fútbol lo mantuvo activo hasta los 44 años, convirtiéndolo en una verdadera leyenda del deporte.

Editado y redactado por un periodista de ADNSUR