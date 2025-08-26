(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Universitario es un club que, en los últimos tiempos, no ha gozado de los mejores resultados, con momentos de incertidumbre en los que las cosas eran cuesta arriba y las nubes parecían no despejarse. Pero muchas veces la taba se da vuelta y hoy sale el sol.

Esfuerzo, trabajo y, sobre todo, números que avalan el presente lo llevan a tener una racha casi impensada para muchos.

La "U", que logró una victoria el último fin de semana por 3-1 ante Talleres Jrs en condición de visitante, vive un momento para enmarcar.

Una marca de tres cotejos consecutivos con triunfos le dio al equipo Universitario un envión en la tabla y un premio a su labor como club, algo que no se veía desde hace muchos años.

TRES AL HILO

Un triunfo en la fecha 20, luego de 17 derrotas y 2 empates: así fue el choque ante un Stella Maris que visitaba el barrio Castelli, en el terruño de la "U".

El local, que venía de dos grandes partidos ante Rada Tilly y Ferro —choques que perdió en el último suspiro a pesar de buenas presentaciones—, finalmente obtuvo su premio.

Ezequiel Guigues, en dos ocasiones, Ramiro Toloza, Elías Benítez y Héctor Gaitán fueron quienes le dieron los primeros tres puntos del torneo de la "B".

En la fecha 21 hubo un triunfo que llegó por resolución del Tribunal de la LFCR. El rival era Comodoro FC y un 3-1 en contra de los de Barrio Castelli se dio vuelta.

Finalmente lo ganó la "U" por resolución del Tribunal de Faltas de la LFCR con un resultado de 1-0.

Por último, el sábado pasado, en la cancha de Talleres Jrs, el local y la "U" se encontraron cara a cara.

El resultado fue a favor de Universitario por 3-1. Franco Cayunao, a los 5 minutos; seis minutos más tarde, Mateo Mercado; y, en el final, con tiempo cumplido, Mateo Mercado volvió a anotar y puso el broche al juego para la U. Entre ambos goles, Fernando Saldaño había establecido la igualdad parcial.

Fueron 9 puntos que lo depositaron en la tabla con 11 unidades, dejando en el fondo a Ciudadela (8) y quedando a dos de Stella Maris.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UNIVERSITARIO TUVO UNA RACHA?

Los hermanos Martín y Hugo Kysa, los Carrizo con Julián y Emiliano, los Santander con Leo y Ale, un símbolo como Sebastián Díaz Ocanto, la experiencia de Walter Leunda y la explosión y juventud de Martín Vicente engalanaron un equipo de Universitario que logró el ascenso a la "A" en una definición de película, tras una derrota de Nueva Generación ante Florentino Ameghino en la última jornada, cediendo el título en 2002.

Los chicos de la "U" en dicho torneo supieron hilvanar tres juegos seguidos en la primera ronda, un impulso que luego serviría para la recta final del campeonato que los consagraría.

Hoy la historia es diferente y, luego de una seguidilla de años en los que incluso les costó armar equipos y las goleadas eran casi normales, las cosas comenzaron a enderezarse.

Un campeonato en Reserva hace un par de torneos, jugadores que se suman al club, una institución que hace de local en el Castelli y mucho trabajo han permitido poner de pie a un club que viene viendo la luz en un durísimo torneo de la "B", con un Universitario protagonista con sus armas.