En Argentina, donde el fútbol es más que un deporte y se convierte en un estilo de vida que une generaciones, los hermanos Arrieta nos muestran cómo compartir esa pasión que transforma cada entrenamiento y partido en un estilo de vida forjado a dedicación y pasión. Juntos crecieron, con ayuda mutua alcanzaron sus objetivos y planean un 2025 cargado de éxitos y emociones.

Desde su infancia, ambos estando inmersos en el fútbol, disfrutando de extensas tardes en la ciudad del viento, donde la pelota rodó por tres barrios, uniéndose aún más y creando recuerdos indelebles como hermanos.

SUS INICIOS

Nicolas Arrieta (23) comenzó su travesía en el mundo del fútbol a la edad de nueve años, cuando se unió a la escuelita del Club Atlético Florentino Ameghino en KM3. Su talento y habilidades destacaron rápidamente, lo que llevó al club a tomar la decisión de promoverlo a las divisiones inferiores al año siguiente. Así, con solo diez años, "Piojo" , como se lo reconoce, se adentró en el competitivo torneo integración, dando sus primeros pasos en la novena división del tricolor.

Comodoro recibió a dirigentes nacionales de fútbol de salón

Desde una temprana edad Santiago Arrieta (19) , a sus apenas 4 años, comenzó a forjar su camino en el fútbol, siguiendo los pasos de su hermano Nicolás. El menor de los hermanos, también se unió a la escuelita de fútbol de Florentino Ameghino, donde se entrenaban en el gimnasio del club con el deseo de algún día transitar la cancha grande, anhelando jugar al fútbol de 11 y lograr replicar lo aprendido desde joven.

Se conoció el fixture de la "B" del fútbol comodorense: cómo se jugará la primera fecha

EL RECORRIDO POR AMEGHINO

Desde sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Tricolor, el Piojo forjó un vínculo inquebrantable con la institución que lo vio crecer. Su devoción por el equipo era palpable, un sentimiento que trascendía la simple pertenencia a un club; era una verdadera pasión que se manifestaba durante las tardes de entrenamiento y durante los fines de semana en los partidos.

El Club San Martín de Comodoro, un lugar de barrio, familia, trabajo y deporte que se prepara para pintarse de verde

El año 2018 marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Nicolás, quien, habiendo dejado atrás las divisiones inferiores, se adentraba en la reserva y, potencialmente, en la primera división de su club. A pesar de que la institución atravesaba un período de dificultades tanto en el rendimiento deportivo como en la gestión interna, el mayor de los hermanos, tomó la firme decisión de que ese sería su último año en el club, independientemente del resultado que se presentara al final del mismo.

En los días previos al inicio de 2019, Florentino Ameghino se preparaba para disputar un el partido de promoción ante Próspero Palazzo, un encuentro en el que Nicolás contribuyó decisivamente en la victoria del tricolor por 3 a 1 en el Estadio Municipal, asegurando así su permanencia en la primera división del fútbol comodorense.

"TAKURSANDO" en la UNPSJB: el japonés que arribó para jugar en Huracán comenzó sus estudios en Comodoro

“Ese año fue duro, en primera éramos muy pocos entrenando y ya no lo sentía competitivo. Además, yo estaba en una edad en la que buscaba progresar en lo futbolístico”, decía Piojo sobre cómo se sentía en esos momentos.

Luego, agregó un detalle fundamental en cuanto a su decisión de cómo continuar su camino : “Yo tenía muy buena relación con Franco Antignir. A él justo lo llamaron de USMA y me dijo si me quería ir con él. Lo hablamos con mi familia y, aparte de la comodidad de que nos quedaba cerca, sabíamos que era un buen club y nos fuimos".

5K y 3K: Participa en la 21.ª edición de la Carrera de la Mujer en Comodoro Rivadavia

En un emotivo adiós, Nicolás se alejó del Tricolor, dejando atrás años de dedicación y una entrega imborrable al haber sostenido a la institución en la primera categoría.

Santiago, quien también pudo unirse a las filas del Tricolor en formativas, vivió una experiencia que lo llevó a alternar entre momentos de esplendor y desafíos, en paralelo con el presente del club. A lo largo de sus años en las inferiores, demostró una autoridad notable que le permitió no solo destacarse en la cancha, sino también asumir el liderazgo como capitán en diversas ocasiones , al igual que su hermano.

Amistosos y evaluaciones: la preselección sub-15 de fútbol de Chubut se prepara para los Juegos EPADE

En el club, se entrelazaron en su memoria un sinfín de emociones intensas, de las cuales dijo: "De Ameghino me quedaron recuerdos lindos, ya que la mayoría de mi infancia admiré a muchos jugadores del plantel de primera, al cual, tiempo después, tuve la oportunidad de compartir cancha."

¿Se junta con un campeón del mundo? El gigante italiano que buscaría al comodorense Ian Subiabre

El trayecto de Santiago en el fútbol se tornó en un viaje de madurez y cambios, que lo alejaría del CAFA, el club que había sido su casa durante casi una década. Nueve años después de su llegada, el momento de despedirse de la institución se hacía palpable. Su partida, sin embargo, no sería en vano; al igual que su hermano, ambos se embarcaron hacia el club patricio de KM5 luego del partido de promoción ante Próspero Palazzo.

Esta nueva etapa significaba mucho más que un simple cambio de camiseta; USMA ofrecía unas grandes inferiores y prometedoras, con claras proyecciones hacia los clubes de Buenos Aires, lo cual se convirtió en un factor determinante para Santiago en la hora de tomar su decisión.

“Fue una sensación rara, ya que yo seguía siendo chico y tuve que mostrarme y adaptarme a un club nuevo. Elegí seguir mis inferiores en USMA, ya que fue una decisión en conjunto con mi hermano”, decía Santiago en el momento de abandonar el barrio de KM3.

De Lanús a Comodoro: quién es el nuevo refuerzo de la CAI para disputar el Torneo Apertura

UN NUEVO COMIENZO EN USMA

La llegada de Nicolás a USMA representó un nuevo comienzo en su carrera . A pesar de haber tenido la oportunidad de jugar en primera con Ameghino, su traslado a KM5 implicó un periodo de adaptación, ya que debió demostrar su buen fútbol en la reserva antes de considerar un lugar en el equipo titular. Fue finalmente en los últimos cuatro partidos del torneo que logró ganarse la confianza del cuerpo técnico, consiguiendo así un lugar como titular en la primera del club.

A medida que transcurría el año, Nicolás se había consolidado en el primer equipo del club, y al finalizar el torneo, cuando la reserva se preparaba para disputar la final, el técnico le solicitó su ayuda, lo que lo llevó a marcar el gol decisivo en la victoria por 1 a 0 frente a Huracán, asegurando así el campeonato de reserva. El menor de los Arrieta también formaba parte del plantel, por lo que fue su primer título juntos.

Uno de los ex arqueros más importantes de la historia de Boca está en terapia intensiva y preocupa su salud

Otros de los recuerdos invaluables que tiene Piojo fue en medio de una intensa nevada, el Conjunto Patricio enfrentó a Ferro en el clásico de KM5, donde el mayor de los Arrieta, no solo se llevó el triunfo por 4 a 2, sino que también brilló al anotar dos goles.

Estudiantes de La Plata puso los ojos en un juvenil de Deportivo Portugués: ¿Quién es?

En un giro del destino, el último partido de su carrera con la camiseta de USMA también tuvo lugar en el Estadio Municipal , donde el equipo Patricio se enfrentó a Argentino Diadema en un crucial encuentro por la promoción, logrando la salvación de la categoría gracias a un gol del Piojo Arrieta.

El terrible relato de un ex Jorge Newbery que vivió la inundación de Bahía Blanca: 'El agua llegaba hasta mi pecho, fue una locura'"

La llegada de Santiago a USMA marcó un punto de inflexión en su vida , no solo en el ámbito deportivo, sino también en su desarrollo personal. Desde el primer día, experimentó un ambiente que fomentaba la competitividad, lo cual le permitió superarse durante los entrenamientos y en los partidos. A medida que pasaba el tiempo, no solo se transformaba en un mejor jugador, sino que también cultivaba valores esenciales que muchas personas destacan de él.

Las vivencias compartidas con sus compañeros en el club, que se erigieron como la base de profundas amistades que perduran hasta el presente, son atesoradas como recuerdos imborrables de dos viajes dignos de ser recordados.

Este sábado inicia el Torneo Apertura de la Primera A de Comodoro: cómo se jugará la primera fecha

Esos dos viajes con USMA tuvieron como destino la provincia de Buenos Aires, la cual Santiago destaca: “Me tocó viajar en 2 oportunidades a Buenos Aires, donde conocí predios muy lindos y pude enfrentar jugadores que hoy en día están jugando en otros países profesionalmente”.

Tras completar su formación en las divisiones inferiores, Santiago tuvo la oportunidad de debutar en la reserva de USMA, donde logró compartir su primera experiencia en la cancha con su hermano , ambos empezando como titulares en el Armando Ávila de KM5.

LLEGADA A NEWBERY

El momento en que Nicolás recibió la llamada desde Jorge Newbery no lo dudo ni un segundo , ya que es el anhelo de todo jugador de Comodoro Rivadavia, poder ingresar a un club que le ofrezca la posibilidad de competir en torneos importantes, y aunque al principio resultó difícil de asimilar la realidad de entrenar junto a jugadores que antes sólo había admirado desde la tribuna, su determinación no titubeó.

La adaptación personal del Piojo fue excepcional, ya que el grupo le brindó un entorno cómodo que facilitó su integración. Mientras que en el ámbito futbolístico, el club le exigió un compromiso total y diario, lo que lo llevó a esforzarse al máximo para consolidar su lugar en el equipo, logrando así destacarse en el Aeronauta.

El tan esperado debut, que se llevó a cabo casualmente contra USMA en KM5, estuvo colmado de sensaciones encontradas, y aunque posteriormente disputó tres partidos más, una desafortunada fractura en el tobillo , provocada por una patada, lo dejó fuera de juego justo antes del clásico contra Huracán, intensificando así su frustración.

El primer regional de Piojo se presentó como un momento trascendental para él, un objetivo largamente anhelado que, tras años de esfuerzo y dedicación, finalmente pudo concretar, destacándose como titular en varios encuentros de la misma.

El Aeronauta, en una actuación sobresaliente, logró alcanzar la final de la región patagónica frente a Deportivo Rincón, donde el desenlace resultó ser un episodio familiar para todos los comodorenses . Así lo relató Nicolás: “Llegamos a la final con Rincón y, bueno, todos ya sabemos lo que pasó. Estuvimos muy ilusionados con el ascenso; lo merecíamos.”

El instante en el que ambos hermanos finalmente compartieron la cancha en primera se convirtió en un acontecimiento memorable, un anhelo largamente esperado que el Piojo subrayó con emoción: “Fue muy emotivo, lo venía esperando hace tiempo y cuando por fin se dio, lo disfruté mucho. El compartir cancha y vestuario con él no tiene precio.”

A pesar del desenlace final, Nicolás rememora la final con Rincón como una grata anécdota vivida junto a su hermano Santiago, destacando la belleza del viaje compartido y luego la magnitud de haber hecho historia al consagrarse tricampeones del fútbol comodorense, un hito excepcional que, sin duda, disfrutaron en compañía del otro.

La llegada de Santiago a Newbery fue un momento memorable para él , ya que tras probar suerte en la reserva y conseguir su lugar, en apenas dos meses se encontraba entrenando con el primer equipo, enfrentándose a un entorno de competencia intensamente elevado que supo asimilar con notable adaptabilidad y un proceso de integración excepcional.

El tan ansiado debut de Santiago en la primera división se materializó en el Quirno Costa, donde, ante Deportivo Roca, tuvo la oportunidad de jugar los últimos 15 minutos, sellando así su primer partido en la primera categoría.

Lamentablemente, el esperado debut se llevó a cabo en un encuentro sin público, lo que privó a su familia de compartir ese momento tan significativo junto a su hermano en la cancha . Pero en una divertida anécdota, Santiago cuenta: "Fue un partido sin público al cual mi familia no podía ir, pero mi papá no se lo podía perder y se infiltró como prensa. Fue un debut hermoso, ya que fue con la camiseta que siempre soñé y con mi hermano”.

En ese mismo torneo, Santiago consiguió su primer título en primera categoría con Newbery, un logro que se tornó aún más significativo al ser conquistado como visitante, y la conmovedora llegada al club, rodeado por la emoción de los hinchas y el cariño de su familia tras el partido, quedó grabada en su memoria como un instante inolvidable.

A pesar de la intensa emoción que caracterizó el día del debut del menor de los Arrieta, este momento tan esperado no pudo ser vivido en conjunto con su hermano, dado que Nicolás había sido sustituido unos minutos antes durante el encuentro disputado en la cancha de Roca. Fue en un posterior partido en la cancha de Laprida que finalmente se materializó el anhelo de los hermanos, ya que ambos tuvieron la oportunidad de ser titulares y compartir desde el comienzo en cancha.

Así, ambos hermanos lograron materializar su anhelo de compartir juntos dentro de una cancha, sellando su legado haciendo historia en el fútbol comodorense al consagrarse tricampeones , tras haber conquistado previamente un bicampeonato en la histórica rivalidad contra el equipo de barrio Industrial.

Para finalizar, Santiago remarca: “Dentro del club, no puedo quedarme con un solo recuerdo con Piojo; gracias a Dios, tengo muchos. Los campeonatos conseguidos y compartir juntos una final de Regional en Rincón, son recuerdos hermosos que llevaré siempre conmigo".

LA PALABRA DE SU PADRE

El papá de los chicos, Gonzalo, experimenta un profundo orgullo y emoción al observar cómo sus hijos han alcanzado su sueño, un momento especial que refleja no sólo su compromiso con la institución, sino también la pasión y dedicación que ellos mismos demuestran en cada paso del camino.

En una emotiva declaración, Gonzalo dijo: “Un sueño hecho realidad, desde jugar en las inferiores de Talleres de Córdoba y no progresar por circunstancias de la vida. La misma me regala tres hijos llenos de una vida deportiva, dos varones a los que me tocó acompañar desde cerca. Es un placer, como papá, ver cómo lograron lo que uno no pudo… es algo especial que me llena de orgullo, siempre."

“Soy un papá que siempre estará para acompañarlos y, a la vez, disfrutar de cada uno de sus logros. Hoy quedaron en la historia de un club que los eligió para seguir creciendo deportivamente y como personas. Tres campeonatos consecutivos… ¡uff, qué lindo! Una satisfacción tremenda, no solo por el logro deportivo, sino simplemente porque juntos comparten una pasión que los une para todo y para siempre”, relataba su papá con mucha felicidad.

Para finalizar, Gonzalo reflexiona: “Ojalá todos los papás que tenemos la oportunidad de esto, seamos capaces de acompañar y no presionar a los hijos que van detrás de sus sueños. Enseñemos a que sólo deben disfrutarlo y ser felices con sus decisiones".