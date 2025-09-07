Una nueva decepcionante actuación del Alpine de Colapinto en Monza

El argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

En lo más alto de la tabla, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó como líder de la carrera en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.