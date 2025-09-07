Una nueva decepcionante actuación del Alpine de Colapinto en Monza
El argentino no logró milagro alguno con su auto y finalizó 17 en la carrera de Fórmula 1. Fue superado en la última vuelta por su compañero Pierre Gasly, que terminó 16. Max Verstappen se impuso con el Red Bull.
El argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.
El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.
Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.
En lo más alto de la tabla, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó como líder de la carrera en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.
Colapinto terminó en el puesto 17, superado en la última vuelta por su compañero de equipo en Alpine Pierre Gasly.
Con 40 vueltas, Franco Colapinto cayó al puesto 18 y último en pista.
Pequeña salida de pista para Colapinto
De todas formas, no perdió posiciones y sigue en el puesto 11, aunque sin haber ingresado todavía a boxes.
30 vueltas en el Gran Premio de Monza, en Italia, y el argentino Franco Colapinto marcha en el puesto 12, aunque todavía no ingresó a los boxes para el cambio de neumáticos.
Con 20 vueltas y cuando comenzaron las paradas en boxes, Colapinto marcha en el puesto 13 en el Gran Premio de Monza.
Sin embargo, el argentino todavía no cambió los neumáticos, lo que hará en las próximas vueltas.
Cumplidas las primeras 10 vueltas del Gran Premio de Monza, Franco Colapinto marcha en el puesto 17 con su Alpine.
El compañero del argentino, Pierre Gasly, ocupa el lugar 19, en una carrera ganada por Verstappen.
Esteban Ocón, quien marcha en el puesto 14, tuvo una penalización de 5 segundos, lo que por ahora beneficia al argentino.
Apenas antes de la largada abandonó Hulkenberg y Colapinto ganó otro puesto y parte del lugar 16.
Todo listo para la largada de la carrera de Fórmula 1 en Monza