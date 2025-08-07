(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Boca atraviesa un momento institución y deportivo crítico que derivó en la disolución del Consejo profesional de Fútbol tras una decisión contundente del presidente de la institución, Juan Román Riquelme.

En este contexto, el plantel continúa entrenando pensando en el clásico ante Racing de Avellaneda que se jugará este sábado 9 de agosto a las 16.30 horas en la Bombonera.

El Xeneize arrastra una racha negativa de 11 partidos sin triunfos y buscará volver a la senda de la victoria, en un juego crucial para el futuro de Miguel Ángel Russo como entrenador. En medio de esta situación, una figura del plantel pidió irse del club tras recibir una oferta del fútbol europeo.