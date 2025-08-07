FÚTBOL
Una figura de Boca se plantó ante Riquelme y pidió ser vendido tras la oferta que llegó desde Europa
El futbolista manifestó su contundente postura este miércoles por la tarde y sorprendió a todos.
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Boca atraviesa un momento institución y deportivo crítico que derivó en la disolución del Consejo profesional de Fútbol tras una decisión contundente del presidente de la institución, Juan Román Riquelme.
En este contexto, el plantel continúa entrenando pensando en el clásico ante Racing de Avellaneda que se jugará este sábado 9 de agosto a las 16.30 horas en la Bombonera.
El Xeneize arrastra una racha negativa de 11 partidos sin triunfos y buscará volver a la senda de la victoria, en un juego crucial para el futuro de Miguel Ángel Russo como entrenador. En medio de esta situación, una figura del plantel pidió irse del club tras recibir una oferta del fútbol europeo. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
FÚTBOL
Polémica en Boca: se filtró la inédita propuesta que Riquelme le hará a Cascini y Chicho Serna
El presidente xeneize decidió ponerle fin al Consejo de Fútbol y habría tomado una impensada medida con dos ídolos.
No disponible sin conexión
FÚTBOL
Riquelme busca mánager en Boca: los cuatro grandes candidatos que reemplazarían al Consejo de Fútbol
Ante la posible salida de los referentes del fútbol xeneize, Juan Román Riquelme analiza nombres con experiencia y respaldo popular para tomar el control y devolver la estabilidad al club.
No disponible sin conexión
POLÉMICA
Davoo Xeneize rompió el silencio y respondió a las duras críticas de Chavo Fucks y Daniel Arcucci en ESPN
El influencer hincha de Boca fue destrozado por los periodistas de ESPN tras la derrota ante Huracán de Parque Patricios.
No disponible sin conexión
POLÉMICA
Un famoso periodista mostró un entrenamiento de Boca y un futbolista desató la bronca de los hinchas
Este martes, Miguel Ángel Russo decidió abrir la práctica para la prensa por primera vez en el predio que Boca posee en Ezeiza, y un jugador quedó expuesto por su intensidad.
No disponible sin conexión