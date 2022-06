“Aparece un ser asqueroso, veo que se me acerca y me quiere decir algo. Me saco los auriculares y le digo ‘¿qué?’ Se me vuelve a acercar, pegado literal sus labios a mi oído” ‘¿Cómo te vas a poner ese escote?”.

Luego, la influencer que cuenta con más de 20mil seguidores en su cuenta, contó cómo reaccionó al desubicado comentario del conductor: "En otro momento de mi vida me hubiese puesto muy incómoda, pero por el contrario, me salió del alma mucha indignación contestarle y ubicarlo".