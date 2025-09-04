(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La Comisión de Actividades Infantiles (CAI), reciente campeón del fútbol comodorense, sufrió en las últimas horas la salida de una de sus piezas clave.

Se trata de Franco Flores, quien anunció su despedida a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido al club y a la hinchada.

“Una vez más, gracias por todo @caiseilleropatagonico, hasta que la vida nos vuelva a encontrar”, escribió el futbolista, acompañando sus palabras con imágenes de momentos vividos en el equipo “Azurro”, donde fue parte fundamental de la conquista del título local.

La partida de Flores significa un golpe para el plantel dirigido por Nicolás Segura, que apenas semanas atrás se consagró campeón tras una campaña sólida y con un fuerte protagonismo de su defensa.

El jugador deja en claro el cariño por la institución y no descarta un posible reencuentro en el futuro. Mientras tanto, la CAI deberá rearmarse sin una de las figuras que marcó presencia en la última temporada de cara al Torneo Regional Amateur.