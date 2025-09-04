(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La Comisión de Actividades Infantiles (CAI), reciente campeón del fútbol comodorense, sufrió en las últimas horas la salida de una de sus piezas clave.

Se trata de Franco Flores, quien anunció su despedida a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido al club y a la hinchada.

Una vez más, gracias por todo @caiseilleropatagonico, hasta que la vida nos vuelva a encontrar”, escribió el futbolista, acompañando sus palabras con imágenes de momentos vividos en el equipo “Azurro”, donde fue parte fundamental de la conquista del título local.

Flores se despidió del Azurro tras salir campeón
Flores se despidió del Azurro tras salir campeón
Foto: instagram
El torneo «Por Nosotras» sigue sin ponerse al día

La partida de Flores significa un golpe para el plantel dirigido por Nicolás Segura, que apenas semanas atrás se consagró campeón tras una campaña sólida y con un fuerte protagonismo de su defensa.

Franco Flores se marchó de la CAI
Franco Flores se marchó de la CAI
Gentileza Fotomix CR

El jugador deja en claro el cariño por la institución y no descarta un posible reencuentro en el futuro. Mientras tanto, la CAI deberá rearmarse sin una de las figuras que marcó presencia en la última temporada de cara al Torneo Regional Amateur.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer