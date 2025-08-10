Un punto con sabor raro: Germinal no grita, pero respira en la Reválida

(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El Verde igualó 0–0 ante Juventud Unida Universitario por la 4ª fecha de la Reválida. El conjunto puntano presentó un equipo alternativo y celebró el punto. Germinal estiró su racha a tres partidos invicto, sigue fuera del descenso en la tabla de promedios y continúa en puestos de clasificación.

Un punto que deja gusto a poco

Germinal generó las mejores situaciones pero falló en la puntada final y terminó repartiendo puntos con Juventud Unida Universitario de San Luis, que en Rawson optó por reservar titulares pensando en el clásico frente a Estudiantes. Apenas uno de los habituales repitió en la visita (G. Ojeda), y aun así el plan defensivo dio resultado.

Bravo y heroico: Brown ganó con un golazo imposible y sigue firme en casa

La pelea por la permanencia

Con el empate del Verde y el triunfo de Sol de Mayo, ambos quedaron antepenúltimos en la tabla de promedios, fuera de la zona roja. La jornada trajo otra buena noticia para los capitalinos: Estudiantes de San Luis cayó 0–1 de local ante Huracán Las Heras, por lo que el club puntano se mantiene en puestos de regreso al Regional.

El partido

Hasta la media hora, el trámite fue cerrado: Germinal manejó la pelota sin profundidad ante un rival ordenado. A partir de los 33’, el equipo de Darío Gigante encontró claridad y dispuso de chances nítidas:

Germinal ganó en Mendoza sobre la hora y salió de la zona de descenso

33’ PT: Enzo Galabert culminó una gran maniobra colectiva con un remate que se fue apenas por encima del travesaño.

37’ PT: Tomás Satler definió a quemarropa y Julián Lucero respondió con una tapada enorme.

43’ PT: otra vez Satler, de cabeza en el área chica, y otra vez Lucero evitó el gol con reflejos.

El complemento mantuvo el guion. A los 10’, Satler no pudo conectar de cara al arco y, un minuto más tarde, Edwin Santilli cruzó un disparo que besó el segundo palo. Con empuje, Gigante llenó el área de centros y terminó con tres centrodelanteros en cancha, pero la zaga juvenil de Juventud resistió todo lo que cayó en su área.

En el tramo final, Diego Agustín Cardoso tuvo el triunfo en su cabeza a los 39’, sin poder direccionar el testazo. Fue la última clara de un local que atacó mucho y acertó poco.

Brown busca volver al triunfo ante su gente en el Conti

Lo que viene

Germinal mantiene la zona de clasificación y la racha positiva, aunque la sensación es que dejaron escapar dos puntos. Tendrá revancha inmediata: visitará a Gutiérrez, equipo que pelea por no descender, en una oportunidad ideal para recuperar lo que se escurrió en casa.