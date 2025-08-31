Un polémico ex árbitro de AFA fue oficializado como candidato a presidente de River: con quién competirá
El sucesor de Jorge Brito será elegido el próximo sábado 1 de noviembre. Los hinchas millonarios tendrán cinco alternativas para elegir al mandatario que tendrá a su cargo cuatro años de gestión.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) River Plate ya se encuentra en plena preparación para sus elecciones presidenciales del próximo sábado 1 de noviembre de 2025, en las que los socios tendrán la responsabilidad de elegir al sucesor de Jorge Brito, actual presidente del club.
En estas elecciones competirán cinco listas, incluidas la del oficialismo, liderada por Stefano Di Carlo, actual secretario general del club, y la lista del polémico exárbitro de AFA.
La presentación formal de las listas se realizó el viernes 29 de agosto ante la Junta Electoral, presidida por Ignacio Villarroel, quien es también vicepresidente segundo de la institución. Esta junta electoral tendrá un plazo de algunos días para revisar y confirmar las candidaturas y podrá solicitar correcciones en caso de detectarse irregularidades en las nóminas.