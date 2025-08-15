Un jugador patagónico sufrió una fractura de mandíbula y la operación cuesta una cifra millonaria

El jugador oriundo de General Roca, Rodrigo Lezama, resultó seriamente lesionado durante el encuentro en el que Independiente de Neuquén venció 3 a 1 a Deportivo Rincón, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Oficial 2025 de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

La acción se dio cuando Lezama fue a disputar una pelota dividida y terminó en el suelo tras un choque con un rival del León, quien cayó primero. El árbitro del partido, Nelson Garrido, sancionó falta a favor del conjunto del norte neuquino, lo que generó reclamos por parte de los locales. Sin embargo, lo que más inquietó fue el fuerte dolor que expresó el defensor del Rojo tras la caída.

Debido a la gravedad del golpe, el lateral izquierdo de Independiente fue trasladado desde el predio ribereño donde se jugó el partido, en la capital neuquina, hacia un centro de salud ubicado en el área céntrica. Allí se confirmó que Lezama sufrió fracturas en la mandíbula y el maxilar.

Se programó una cirugía maxilofacial para este viernes por la mañana, procedimiento que no solo abordará las fracturas óseas, sino también aspectos estéticos producto del impacto.

Cómo se financiará la operación

Desde la dirigencia de Independiente se priorizó que el jugador reciba atención médica lo antes posible, con el objetivo de que pueda recuperar su calidad de vida y, más adelante, volver a entrenar. Para costear la intervención, el club gestionó un préstamo de 6.500.000 pesos otorgado por la Liga de Fútbol de Neuquén, que será reintegrado en dos cuotas.

A pesar de que las federaciones deportivas cuentan con seguros médicos obligatorios, la cobertura varía entre $750.000 y $3.000.000, según el plan contratado. En este caso, según informaron desde el club, la lesión supera ampliamente cualquier cobertura estándar, por lo que Independiente se hará cargo de la totalidad de los gastos. Posteriormente, podría recuperar entre un 10% y un 20% del costo a través del seguro.

Tanto la comisión directiva, liderada por el presidente Gastón Jorge Sobisch, como el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Gustavo Coronel, y sus compañeros de equipo, se mantienen atentos a la evolución del futbolista, quien será intervenido este viernes por especialistas en cirugía maxilofacial.