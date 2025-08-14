(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) En la actualidad, San Lorenzo vive momentos complejos. Por un lado, sus divisiones inferiores comienzan a cobrar protagonismo en el primer equipo, mostrando un plantel joven y lleno de ilusión que se posiciona entre los candidatos del torneo Clausura de la Copa de la Liga, bajo la dirección de Damián Ayude, quien tomó el mando tras su etapa como entrenador de la reserva.

Por otro lado, la realidad institucional y económica del club presenta desafíos que dificultan el desarrollo óptimo de estos jóvenes talentos.

Uno de los ejemplos más contundentes sobre las condiciones que sufren los futbolistas en formación provino de un video viralizado en TikTok. Jonás Rodríguez, arquero de la reserva y oriundo de Córdoba, decidió mostrar cómo es su día a día dentro del club. Más allá de destacar su esfuerzo y compromiso, el contenido expuso una dura realidad: la alimentación que reciben diariamente resulta insuficiente y alarmantemente pobre en calidad nutricional.