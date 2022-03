Sebastián Vega vivió un gran susto en la noche del domingo en el Socios Fundadores, en donde Gimnasia recibió a Olímpico de La Banda. El alero disputó 7 minutos y 27 segundos, pero en el segundo cuarto, cuando frente a su marca y mientras dribleaba sufrió un golpe que lo desvaneció y donde quedó tirado sobre el piso.

Los médicos le practicaron reanimación y fue así como recuperó el conocimiento, tras un desvanecimiento. Si bien no regresó al juego, los médicos y el cuerpo técnico indicaron que estaba bien y fue ovacionado por el público del Socios Fundadores para la gran figura del "mens-sana".

El propio jugador, en diálogo con el periodista Adrián De los Santos, manifestó: "choqué contra la defensa e hice un mal movimiento con el cuello, por eso se 'me apagó la tele'. Estuve inconsciente y después no podía hablar. Valoro la reacción de la gente. Vi chiquitos llorando al verme. Me queda el cariño del público", expresó emocionado, tras llevarse la ovación al reaparecer en un costado de la cancha.

Por su parte, el médico del plantel de Gimnasia, Oscar Licciardi, detalló: "Sebastián tuvo un lesión en la columna cervical. Un pinzamiento nervioso que le hizo perder el conocimiento. Le dimos oxígeno y en el vestuario se recuperó bien. Igual le haremos una tomografía cervical y de cráneo ", concluyó.