En tan solo días, Manuel Guanini, jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, termina su vínculo con la institución y se queda con el pase en su poder. Es por eso que la dirigencia del Lobo decidió ofrecerle una renovación de contrato por tres años más, pero el jugador la rechazó porque tendría pensado continuar su carrera en el exterior.

Esta noticia no cayó para nada bien en La Plata y es por eso que algunos hinchas tomaron la repudiable iniciativa de mandar una carta intimidando al jugador por la decisión que había tomado.

"Guanini, desagradecido con el club que te dio la posibilidad de crecer. La gente del Lobo de ésta no se olvida. Rezá para que no tengas que volver traidor hdp", fue el mensaje violento que recibió Guanini en su domicilio el domingo por la tarde.

El defensor, que ya realizó la denuncia, se expresó al respecto: "Me voy porque hace seis años que estoy en el club, se cumplió una etapa", y agregó: "Tengo mucho miedo por mis padres. Ojalá que se sepa quién es y quién pide que me amenacen. No quiero pensar quién avala lo que pasó".

Por otro lado, el club repudió las amenazas y se puso a disposición de la familia Guanini. "Este tipo de acciones intimidadoras están lejos de representar el sentimiento y el actuar del club", informó la institución.