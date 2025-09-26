(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La eliminación de River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras desató una oleada de críticas y reflexiones en Núñez, donde ídolos y exjugadores comienzan a alzar la voz sobre la crisis deportiva que atraviesa el club.

Entre los más contundentes se encuentra Leonardo Astrada, exvolante central, campeón y exentrenador millonario, quien no dudó en señalar con firmeza las responsabilidades y falencias del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

En diálogo con ESPN F90, el "Negro" Astrada expresó su decepción y también una cierta previsión sobre lo ocurrido: "Esta me la veía venir, River no encontró un funcionamiento colectivo ni regularidad. Estoy dolido. Quería que River llegara más lejos, pero por lo futbolístico me la veía venir". Astrada es una voz autorizada en River, habiendo conquistado diez títulos como jugador, incluida la histórica Copa Libertadores de 1996.