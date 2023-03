(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) En medio de la intervención de la IGJ por 10 días al Club Florentino Ameghino, el grupo de padres que comanda la oposición a la actual conducción del club dispuso de que un grupo de jugadores -que son del club- entrenen con un nuevo cuerpo técnico que comanda como Coordinador General el ex CAI, Alexis Cabrera.

Según averiguó PDC, los padres indicaron que en los meses de Enero y Febrero los chicos debían comenzar la pretemporada de cara a lo que sería el Integración 2023, pero nadie atendía los pedidos de los padres.

“En el club no había nadie y no se podía charlar con ningún dirigente. Los chicos al ver que los otros clubes comenzaron los entrenamientos comenzaron a querer irse porque no sabían nada de los técnicos ni nada”, indicaron.

