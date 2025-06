Un ex jugador de la selección argentina respaldó a Cristina Fernández tras su condena y sorprendió a todos

En medio de las repercusiones tras la confirmación de la condena a seis años de prisión domiciliaria contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, un ex jugador de la selección argentina salió a apoyarla en redes sociales, lejos de poder asistir personalmente a las movilizaciones que se realizaron.

El arquero integró el plantel de la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, compartió en sus redes sociales una foto de Plaza de Mayo colmada de manifestantes y la acompañó con la canción “Vamos a volver”, un clásico de la militancia kirchnerista.

Se trata de Nahuel Guzmán, el actual guardameta del Tigres de México, que aprovechó la actual situación para defender a Cristina con una serie de posteos que compartió y ‘retuiteó’ con su cuenta oficial.

El arquero le dio retuit a una publicación de la propia Cristina Kirchner en la red social X (antes Twitter), donde la ex vicepresidente volvió a cuestionar la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ratificó su condena en la causa por direccionamiento de obra pública.

Reconocido por su activismo social, el arquero rosarino ya se había pronunciado en causas políticas y de derechos humanos. En 2017, durante una convocatoria con la Selección nacional, vistió una remera con la leyenda “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, en reclamo por la desaparición del joven artesano.

Con esta nueva publicación, Guzmán se suma a las voces del ámbito deportivo que salieron a respaldar a la exmandataria, en medio de un clima político y judicial cargado de tensiones.

El presidente Javier Milei aseguró que no otorgará un indulto a Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Me parece un disparate”, respondió el mandatario al ser consultado por la posibilidad de una medida de amnistía.

Durante una entrevista en LN+, Milei ratificó su postura de respetar la independencia del Poder Judicial, y remarcó que esa cuestión “no le compete” ni tiene intención de intervenir. “Vivo pregonando la independencia de la Justicia: que falle y haga lo que cree pertinente”, expresó.

El jefe de Estado aclaró que no se involucrará en decisiones judiciales y recordó uno de los lemas centrales de su campaña: “el que las hace, las paga”. En ese sentido, afirmó que conceder un perdón a la ex vicepresidente sería “no estar de acuerdo con la Justicia”, algo que, aseguró, no corresponde a su función.